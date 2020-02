Cristiano Ronaldo: Freundin Georgina überrascht ihn mit Luxusauto

Große Überraschung für Cristiano Ronaldo (35, Juventus Turin): Zu seinem 35. Geburtstag am 5. Februar schenkte ihm seine Freundin ein neues Auto. Dabei suchte Model Georgina Rodriguez (26) für "CR7" aber nicht irgendeinen Wagen aus. Es soll sich um eine Mercedes-G-Klasse handeln. Der Geländewagen kostet über 100.000 Euro.

Rodriguez hielt die feierliche Übergabe des Luxusautos an ihren Liebsten in einem kurzen Instagram-Video fest. Darin sieht man den völlig ahnungslosen Ronaldo die Straße entlanggehen, bis er vor dem Luxuswagen mit roter Schleife steht. Ronaldo kommt aus dem Dauergrinsen nicht mehr heraus. Rodriguez schrieb in ihrer Muttersprache Spanisch unter das Video: "Herzlichen Glückwunsch an den Mann meines Lebens! Was für eine Freude, unserer Liebe mit diesem Geschenk Ausdruck zu verleihen."