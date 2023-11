Cyber Monday: Ergattere jetzt die besten Schnäppchen in Mode, Elektronik und Lifestyle

von Natalja Fischer Pia Goward und Julia Koschel Am 24. November hat alles mit dem Black Friday 2023 angefangen, weiter ging das Schnäppchen-Märchen am Cyber Weekend und nun darf es am Cyber Monday zum Happy End kommen. Aktuell haben viele Händler ihre Preise deutlich reduziert. Diese Schnäppchen lohnen sich jetzt.

Viele warten mit ihren Weihnachtseinkäufen auf den Black Friday 2023 und den darauffolgenden Cyber Monday, denn pünktlich zum Shopping-Event des Jahres senken diverse Händler ihre Preise. Wir sammeln hier die besten Deals für euch, damit euch keine Angebote entgehen. Schnell sein lohnt sich, denn gute Deals sind oft direkt ausverkauft.

Die besten Deals am Black Friday 2023 und Cyber Monday

Jamie Oliver Bratpfanne

Affiliate Link -63% Amazon: Jamie Oliver Bratpfanne 28 cm, Antihaft, Induktionstauglich, Backofenfest, Edelstahl Jetzt shoppen 39,99 € 109,99 €

Die beliebte Bratpfanne von Star-Koch Jamie Oliver überzeugt mit langlebiger Antihaftversiegelung und Thermo-Signal-Technologie. Diese zeigt an, wann die Pfanne die perfekte Brattemperatur erreicht hat. Für alle Herdarten geeignet und jetzt ganze 63% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Yankee Candle Duftkerzen

Affiliate Link -42% Amazon: Yankee Candle Duftkerze im Glas (groß) – Christmas Cookie – Kerze mit langer Brenndauer bis zu 150 Stunden Jetzt shoppen 19,99 € 34,90 €

Die beliebten Yankee Candles sorgen mit ausgewählte Zutaten und Premiumwachs für ein angenehmes Dufterlebnis und brennen bis zu 150 Stunden. Das dekorative Glas mit Deckel sorgt dafür, dass der Duft erhalten bleibt. Mit verschiedenen Düften erhältlich und jetzt bis zu 42% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Goldene Creolen von BRUNA The Label

Affiliate Link -20% BRUNA The Label: Creolen, Campania Hoops Jetzt shoppen 176,00 € 220,00 €

Die edlen Creolen aus 18k Gold Vermeil von BRUNA The Label sind das perfekte Weihnachtsgeschenk und aktuell dank Black Friday sogar um 20% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Lampe von Design-Bestseller

Affiliate Link -25% Design-Bestseller: andTRADITION - FlowerPot VP3 Tischleuchte - graubeige Jetzt shoppen 232,00 € 310,00 €

Schlicht und elegant – eine solche Lampe passt perfekt ins Wohnzimmer für gemütliches Licht am Abend. Alternativ macht sie sich auch gut auf dem Nachttisch im Schlafzimmer. Das Design-Stück bekommt ihr jetzt für 232 statt 310 Euro. Hier gehts zum Deal.

Plisseerock von Alba Moda

Kaum ein Rock ist so klassisch und vielfältig einsetzbar wie ein schwarzer Plisseerock. Ihr könnt ihn sowohl zu formelleren Anlässen tragen als auch ins Büro mit einem gecroppten Pullover und ein paar Stiefeln. Mit einem Rabatt von 28% spart ihr auch hier am Black Friday. Hier gehts zum Deal.

Stiefel von Alba Moda

Klassische Stiefel in Cognac wie die von Alba Moda sind gerade wieder voll im Trend und lassen sich zu diversen Outfits kombinieren – sowohl mit Röcken und Kleidern als auch mit ikonischen Skinny Jeans. Mit einem Rabatt von 30% zahlt ihr jetzt nur 140 Euro statt 200 Euro. Hier gehts zum Deal.

Pullover von Juvia

Affiliate Link -50% JUVIA: Oversized - Sweatshirt Vicky in Beige Jetzt shoppen 69,95 € 139,99 €

Der gemütliche und zugleich stylische Oversize-Pullover von Juvia ist ebenfalls am Black Friday reduziert, sodass ihr nur noch den halben Preis zahlt. Hier gehts zum Deal.

Poster von Design-Bestseller

Affiliate Link -26% Design-Bestseller: Paper Collective - Moon Phases Poster - 02 Jetzt shoppen 44,00 € 60,00 €

Das dekorative Poster von Paper Collective basiert auf dem Mondkalender von All The Way To Paris und passt als Wanddeko in jedes Zimmer, um ihm das gewisse Etwas zu verleihen. Am Black Friday sparen Sie 26%. Hier gehts zum Deal.

Remington Glätteisen

Das Remington Glätteisen Pro-Ion sorgt mit seiner Ionen-Technologie und hochwertigen Keramikbeschichtung für seidenglattes Haar ohne Frizz und statische Aufladung. Neun Temperatureinstellungen von 150-230° C für feines bis dickes Haar stehen zur Auswahl. Jetzt 69% günstiger shoppen. Hier gehts zum Deal.

Remington Lockenstab

Affiliate Link -38% Amazon: Remington Lockenstab Pro Soft Curl, 25 mm, antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung Jetzt shoppen 28,99 € 46,99 €

Der Pro Soft Curl Lockenstab von Remington zaubert weiche und natürliche Locken. Außerdem schützt die hochwertige antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung das Haar beim Styling. Mit 10 Temperatureinstellungen von 130-220 °C für feines bis dickes Haar. Jetzt 38% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Philips StyleCare Glättbürste

Affiliate Link -44% Amazon: Philips StyleCare Aufheizbare Bürste (Glättbürste, 170 °C, 200 °C) Jetzt shoppen 27,99 € 49,99 €

Seidig glattes und glänzendes Haar mit nur einem Bürstenstrich: Die beliebte Philips StyleCare Glättbürste entwirrt und glättet das Haar sanft und schützt deine Kopfhaut vor Hitze. Jetzt 44% günstiger. Hier gehts zum Deal.

Remington Haartrockner Ionen

Affiliate Link -33% Amazon: Remington Haartrockner Ionen Jetzt shoppen 19,99 € 29,99 €

Anti-Frizz-Effekt: Der Remington Haartrockner sorgt durch Ionen Technologie für schonendes Styling und geringe statische Aufladung des Haares. Inklusive Stylingdüse und Diffusor für extra Fülle und Volumen. Jetzt 33% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Liebeskind Crossbody Bag

Affiliate Link -40% Amazon: Liebeskind Berlin Women's Crossbody S | in sechs Farben erhältlich Jetzt shoppen 113,40 € 189,90 €

Die Crossbody Bag vom Trend-Label Liebeskind Berlin ist hochwertig und schlicht und passt zu jedem Outfit. Aus 100% Rindsleder gefertigt und in sechs Farben erhältlich. Jetzt ganze 40% sparen. Hier gehts zum Deal.

Liebeskind Armbanduhr

Affiliate Link -65% Amazon: Liebeskind Berlin Damen Armbanduhr | Quarzuhr mit Lederarmband | in weiteren Farben erhältlich Jetzt shoppen 58,99 € 169,90 €

Die beliebte Armbanduhr von Liebeskind überzeugt mit schlichter Eleganz. Sie besitzt ein rosègoldenes Gehäuse, ein hochwertiges Lederarmband und ein gut ablesbares Zifferblatt mit kratzunempfindlichem Mineralglas. Die Uhr wird in einer original LIEBESKIND BERLIN Geschenkbox geliefert. Jetzt 65% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Apple AirTag

Ob Koffer, Schlüsselbund oder andere Dinge: Behalte deine Sachen im Blick und finde sie dank der Apple AirTags in der „Wo ist?“ App. Als einzelner AirTag, im Doppelpack oder im Dreier- oder Viererpack zu haben. Jetzt 23% günstiger. Hier gehts zum Deal.

Hugo Boss Alive

Affiliate Link -14% Amazon: BOSS ALIVE EDP 80ml Jetzt shoppen 51,81 € 60,95 €

Erlebe den Duft purer Lebensfreude - das Eau de Parfum BOSS Alive von Hugo Boss ist eine Ode an die Weiblichkeit und der perfekte Duft für die moderne Frau. Der Duft vereint Apfel und schwarze Johannesbeere als Kopfnote mit Madagaskar-Vanille und arabischem Jasmin als Herznote. Chinesischer Zeder und Sandelholz runden BOSS ALIVE ab. Jetzt 14% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Cosphera Hyaluron Serum

Affiliate Link -33% Amazon: Cosphera Hyaluron Serum hochdosiert 50ml | Vegan I Anti Aging Jetzt shoppen 19,90 € 29,90 €

Das Cosphera Hyaluron Serum enthält eine hoch dosierte Kombination aus nieder- und hochmolekularer Hyaluronsäure, die deine Haut optimal mit Feuchtigkeit versorgt. Das Anti-Aging Serum wird immer wieder mit Bestnoten als Mittel gegen trockene Haut, Falten, Fältchen, Augenringe, Tränensäcke und Altersflecken ausgezeichnet. Jetzt 10 Euro sparen. Hier gehts zum Deal.

Beurer Gesichtsbürste

Affiliate Link -55% Amazon: Beurer FC 95 Gesichtsbürste, porentiefe Reinigung, 4 Bürstenaufsätze, wasserfest Jetzt shoppen 39,99 € 89,99 €

Für spürbar weichere und strahlendere Haut: Die sanfte Gesichtsbürste von Beurer sorgt für eine besonders gründliche Reinigung. Mit drei Geschwindigkeits- und zwei Rotationsstufen sowie vier abnehmbaren Bürstenaufsätzen zur vielseitigen Anwendung für jeden Hauttyp geeignet. Jetzt 56% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Philips Sonicare elektrische Zahnbürste

Affiliate Link -42% Amazon: Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Elektrische Zahnbürste, Schallzahnbürste, UV-Reinigungsgerät Jetzt shoppen 86,99 € 149,99 €

Die Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Schallzahnbürste sorgt mit unglaublichen 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute für eine sanfte und effektive Reinigung. Sie bietet 3 Putzprogramme und macht durch leichte Vibration auf zu festes Aufdrücken beim Putzen aufmerksam. Jetzt 42% sparen. Hier gehts zum Deal.

Philips Lumea IPL Haarentferner

Affiliate Link -48% Amazon: Philips Lumea IPL Haarentfernungsgerät 8000 Series | mit 4 Aufsätzen Jetzt shoppen 299,99 € 579,99 €

Das Philips Lumea IPL Gerät verhindert das Nachwachsen von Haaren und bietet 12 Monate lang seidig glatte Haut und bis zu 92 % weniger Haare nach nur drei Behandlungen. Mit vier Aufsätzen für Körper, Gesicht, Bikinizone und Achselhöhlen. Jetzt zum halben Preis. Hier gehts zum Deal.

Kuscheldecke

Affiliate Link -47% Amazon: BEDSURE Kuscheldecke - Sherpa Sofaüberwurf Decke, Flauschige Wohndecke, in vielen Größen und Farben erhältlich Jetzt shoppen 20,99 € 39,99 €

Die extraweiche Kuscheldecke besteht aus samtigem Flanell auf der Oberseite und weichem Sherpa auf der Rückseite. Perfekt für kalte Herbst- und Wintertage auf dem Sofa. Die Decke ist in verschiedenen Größen und Farben erhältlich und wird in einer festlichen Geschenkverpackung geliefert. Jetzt ganze 35% günstiger. Hier gehts zum Deal.

Melitta Enjoy Kaffeemaschine

Affiliate Link -13% Amazon: Melitta Enjoy Top Therm - Filterkaffeemaschine - mit Thermoskanne oder Glaskanne - Tropfstopp - 10 Tassen Jetzt shoppen 82,09 € 95,19 €

Sie wünschen sich eine neue Filterkaffeemaschine? Die beliebte Melitta Enjoy Top Therm brüht aromatischen Kaffee von mild bis kräftig je nach persönlicher Vorliebe, ist leicht zu bedienen und mit Thermkanne oder Glaskanne erhältlich. Jetzt ganze 42% reduziert. Hier gehts zum Deal.

BLACKROLL Faszienrolle

Affiliate Link -28% Amazon: BLACKROLL® STANDARD Faszienrolle, Fitness-Rolle zur Selbstmassage von Rücken und Beine Jetzt shoppen 21,52 € 29,90 €

Die BLACKROLL Faszien-Rolle eignet sich als Trainings- und Massagegerät zur aktiven Behandlung von Muskeln, Verspannungen und Triggerpunkten und hilft auch gegen Muskelverhärtungen oder Rückenschmerzen. Jetzt 28% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Amazon Fire TV Stick

Affiliate Link -51% Amazon Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät Jetzt shoppen 21,99 € 44,99 €

Mit dem Amazon Fire TV Stick streamst du deine Lieblingsserien von Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV und Co. Über die Alexa-Sprachfernbedienung kannst du Sendungen per Sprachbefehl übergreifend suchen und abspielen. Sichere dir den Stick jetzt zum halben Preis. Hier gehts zum Deal.

Die wichtigsten Infos zum Black Friday 2023 & Cyber Monday 2023

Der Black Friday ist in diesem Jahr am 24. November 2023.

Die Black Week startet am 17. November 2023 und hält frühe Angebote bereit.

Am Montag nach Black Friday gibt es letzte Angebote am Cyber Monday abzustauben. Dieser fällt auf den 27. November 2023.

Zahlreiche Händler nehmen an dem Shopping-Event teil und senken ihre Preise. Mit dabei sind zum Beispiel Amazon, Otto, Flaconi, Douglas oder H&M.

Preise können sich während der Black Week und an Black Friday stetig ändern. Wir behalten sie für euch im Blick.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.