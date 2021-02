Die Trennung von Daft Punk überraschte Fans wie Weggefährten. Stars wie The Weeknd kommentierten das Aus des Duos in den sozialen Medien.

Als Elektro-Duo revolutionierte Daft Punk ("Get Lucky") über 28 Jahre lang nicht nur die Welt der House-Musik sondern auch das gesamte Pop-Universum. Am Montagnachmittag gaben die französischen Erfolgsmusiker in einem YouTube-Video überraschend ihre Trennung bekannt. Diese Nachricht überraschte nicht nur Fans, sondern auch Musiker und Weggefährten der Band wie Pharrell Williams (47) oder The Weeknd (31), die das Ende der Ära in den sozialen Medien kommentierten.

Zusammen mit Sänger The Weeknd konnten Daft Punk mit den Songs "I Feel It Coming" und "Starboy" 2016 zwei ihrer kommerziell erfolgreichsten Hits feiern. In einer Instagram-Story schrieb der Musiker unter einer gemeinsamen Bildcollage mit den Künstlern: "Dankbar, Teil der Reise gewesen zu sein" und erinnerte mit einer Reihe von Fotos und Zitaten an die gemeinsamen Erfolge. Mit Daft Punk zusammen zu arbeiten, sei für ihn die Erfüllung eines Lebenstraums gewesen, sagte er in einer der Storys.

Pharrell Williams, der mit dem Duo unter anderem den Megahit "Get Lucky" schuf, bezeichnete Daft Punk auf Twitter kurz und knapp als "Legenden für immer". Musikproduzent Mark Ronson (45) erinnerte sich auf Twitter hingegen daran zurück, als er mit Bruno Mars (35) den Grammy für "Locked Out of Heaven" an Daft Punk und Williams mit "Get Lucky" verlor: "Ich erinnere mich daran, als diese wunderschönen französischen Roboter Glück hatten und uns den ganzen Abend aus dem Himmel sperrten bei den Grammys 2013. Ich konnte nicht einmal drei Minuten sauer darüber sein." Ihr musikalisches Erbe sei für Ronson "auf unmögliche Weise unantastbar".

Daft Punk inspirierten zahlreiche erfolgreiche DJs

Besonders die EDM-Szene trauert um die Trennung des Elektro-Duos. So twitterte der schwedische DJ Alesso zum Beispiel: "Danke, Daft Punk, für alles! Wir werden euch vermissen #Legenden". Der Niederländer Don Diablo dankte der Band dafür, ihn als Kind dazu inspiriert zu haben elektronische Musik zu machen. Musikproduzent Porter Robinson, der auch schon mit Stars wie Lady Gaga zusammengearbeitet hat, verdankt seinen musikalischen Werdegang ebenfalls den Franzosen und entdeckte diese im Alter von elf Jahren: "Ich denke gerade darüber nach, wie jede Etappe meines Lebens ganz anders verlaufen wäre, wenn es nicht Daft Punk gegeben hätte."

Daft Punk, bestehend aus Guy-Manuel de Homem-Christo (47) und Thomas Bangalter (46), existierten seit 1993. Im Laufe ihrer Karriere durfte sich das Duo unter anderem über sieben Grammys freuen.