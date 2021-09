Unternehmerin Dagmar Wöhrl trauert auf Instagram um ihre verstorbene Mutter. Einige Stars haben bereits ihre Anteilnahme gezeigt.

Die Unternehmerin Dagmar Wöhrl (67) hat in einem Instagram-Post bekanntgegeben, dass ihre Mutter gestorben ist. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild, dass das Mutter-Tochter-Duo innig lachend zeigt, schreibt sie: "Ich wusste, dieser Tag würde kommen und trotzdem nimmt es mir den Atem. Mach's gut, Mama." Der "Die Höhle der Löwen"-Star bedankt sich zudem bei seiner Mutter dafür, "dass Du so lange an meiner Seite warst und ich mehr Zeit hatte, Dich zu lieben. Grüß Manu. Du bist für immer in meinem Herzen." Wöhrl nimmt damit Bezug auf ihren Sohn Emanuel, der im Sommer 2001 bei einem tragischen Unfall starb.

Stars bekunden Beileid

Zahlreiche Stars und Kollegen zeigen ihre Anteilnahme unter dem Post. "Oh nein! Wir haben doch kürzlich noch über sie gesprochen, meine liebe Dagmar. Es tut mir so leid. Ich denke an dich", schreibt etwa Moderatorin Frauke Ludowig (57). "Mein aufrichtiges Beileid", kommentiert Moderatorin Birgit Schrowange (63). Model Mirja du Mont (45) schreibt:" Es tut mir so leid!" Und "Die Höhle der Löwen"-Kollegin Judith Williams (49) lässt Wöhrl wissen: "Mein tiefstes Beileid. Ich denke an dich!"