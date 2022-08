Daniel Aminati hat bei Instagram bekannt gegeben, dass seine Schwester gestorben ist. Zu gemeinsamen Bildern schrieb er rührende Zeilen.

Daniel Aminati (48) hat in einem Instagram-Post Abschied von seiner verstorbenen Schwester genommen. "Das Herz meiner mittleren Schwester Deborah hat in der Nacht zum 3. August 2022 aufgehört zu schlagen. Sie starb in Westafrika mit nur 46 Jahren", teilte er seinen Followern mit. Dazu veröffentlichte der Moderator zwei Bilder, auf dem die Geschwister Arm in Arm zu sehen sind.

Stars nehmen Anteil

Er hoffe sehr, dass "deine Flügel dich nun sanft umhüllen und du nun den Frieden gefunden hast, den du dir auf Erden immer gewünscht hast", schrieb Aminati an seine Schwester gerichtet. Ihr sonniges Gemüt und helles Licht "wird mir bei dem Gedanken an dich immer scheinen. Ich liebe dich!", fügte er am Ende an.

Unter dem Posting zeigten zahlreiche Stars ihr Mitgefühl. "Mein Beileid, Daniel", kommentierte Ex-"Bachelor" Sebastian Pannek (36), ebenso wie Tänzer Massimo Sinató (41). "Unser Mitgefühl für eure ganze Familie. Mögen euch wunderschöne Erinnerungen trösten und in euren Herzen immer weiter leben", schrieb Schauspielerin Tina Ruland (55). Sängerin Cassandra Steen (42) erklärte unter dem Post: "Alles an Liebe, Kraft und Licht für dich und deine Familie."