Was die Briten in der Corona-Krise besser machen

Daniel Donskoy Was die Briten in der Corona-Krise besser machen

Großbritannien steht kurz vor dem Lockdown. Daniel Donskoy wohnt in London und schildert die Corona-Situation in der britischen Hauptstadt.

Seit Montag herrscht in Deutschland ein bundesweiter Lockdown, ab Donnerstag zieht auch Großbritannien nach. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news schildert Daniel Donskoy (30) die aktuelle Situation in London. Der Schauspieler und Sänger hat in der britischen Hauptstadt seinen Hauptwohnsitz. "Es ist nicht einfach. Die Stadt ist wirklich leer. Die Preise in London sind immens und die Unterstützung durch die Regierung geringer und langsamer als hier in Deutschland", fasst der "Sankt Maik"-Star zusammen. "Aber die Briten sind ganz gut im 'Keep calm & Carry on' - besser als die Deutschen", gibt sich Donskoy positiv.

Er spielt James Hewitt in "The Crown"

Donskoy ist jedoch nicht nur privat in Großbritannien, Anfang des Jahres stand er hier auch für die erfolgreiche Netflix-Serie "The Crown" vor der Kamera. Nach einem Casting habe er durch seine englische Agentur die Zusage für die Royal-Serie bekommen. "Der Dreh fand dann genau an meinem 30. Geburtstag statt und in der Mittagspause habe ich zwischen Helena Bonham Carter und Olivia Colman gesessen, ich hatte einen wunderbaren Tag." Donskoy ist in der vierten Staffel der Serie als Rittmeister James Hewitt zu sehen, mit dem Prinzessin Diana damals eine Affäre gehabt haben soll. Die neuen Folgen sind ab dem 15. November beim Streamingdienst verfügbar.

Auch musikalisch gibt es von dem Sänger und Songwriter Neues. Ende Oktober erschien seine neue Single "24", mit der er es auf die Sex-Playlist seiner Fans schaffen will. "Bei dem Song geht es um Lust und Begierde, aber auch darum, sich seiner Freiheiten bewusst zu werden. Der Freiheit high zu sein - wie auch immer dieses High aussehen mag. Mein größter Wunsch wäre, dass sich die Leute beim Hören frei fühlen und ich sie in meine Welt mitnehmen kann. Wenn sie meine Musik dann auch noch in einen lustvollen Zustand bringt - habe ich alles richtig gemacht", lacht Donskoy.