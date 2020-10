Daniela Katzenberger feiert an diesem Donnerstag ihren 34. Geburtstag. Auf Instagram kündigt sie eine kleine Auszeit an.

Daniela Katzenberger feiert an diesem Donnerstag (1. Oktober) ihren 34. Geburtstag. Dafür ist der TV-Star bereits vor einigen Tagen mit Ehemann Lucas Cordalis (53), Töchterchen Sophia (5), Mutter Iris Klein (53) und deren Ehemann Peter (53) aus seiner Wahlheimat Mallorca nach Deutschland gereist. Dort kam es zum großen Familientreffen mit Schwester Jenny Frankhauser (28) und deren Freund Steffen. Zu ihrem Ehrentag meldete sich Katzenberger auch auf Instagram zu Wort.

"Fucking 34", schreibt sie in ihrem Posting und fügt ein lachendes Emoji hinzu. "Verdammt, hätte ich vor 12 Jahren gewusst, dass ich so lange in der Öffentlichkeit stehe, hätte ich mich damals jünger gemacht." Dazu teilte die Blondine einen Schnappschuss, auf dem sie einen Handstand macht und zwei goldene Zahlen-Luftballons an ihren Beinen ihr Alter anzeigen.

In einem zweiten Post verabschiedet sich Katzenberger in eine Social-Media-Auszeit: "..und hiermit verabschiede ich mich ein paar Tage von euch. Vielen Dank für die ganzen Glückwünsche zu meinem Geburtstag." Das Bild zeigt sie in einem weißen Bademantel gekleidet in einem Strandkorb. Kritischen Kommentaren will sie zuvorkommen: "Und bevor sich hier wieder die Instagram-Masken-Polizei aufbäumt: Ich sitze hier alleine, keine anderen Menschen in Sicht, ich bin Corona-negativ und ich schwöre, dass ich nicht genießt habe. Aber: Euch fällt sicher noch was anderes ein, bin ja bald wieder da."