Die britische Talentshow "Pop Idol" machte ihn Anfang der 2000er Jahre zum Star. Jetzt ist der Sänger Darius Campbell Danesh tot.

Die Musikwelt trauert um Darius Campbell Danesh (1980-2022): Der ehemalige "Pop Idol"-Kandidat ist am 11. August tot in seiner Wohnung in Rochester, Minnesota, aufgefunden worden. Das hat seine Familie laut "The Sun" in einer Erklärung bestätigt. Die Todesursache ist unbekannt. Die Polizei hat demnach weitere Untersuchungen eingeleitet, bislang gab es keine verdächtigen Umstände.

Die Angehörigen bitten um Privatsphäre und darum, Spekulationen zu den Todesumständen zu unterlassen. Campbell Danesh war 41 Jahre alt.

Darius Campbell Danesh wurde 1980 in Glasgow, Schottland, geboren. 2001 erlangte er erstmals Berühmtheit, nachdem er am britischen Talentwettbewerb "Popstars" teilgenommen hatte. Im darauffolgenden Jahr schaffte er es in der ersten Staffel der TV-Talentshow "Pop Idol" - dem britischen Pendant zu "Deutschland sucht den Superstar" - ins Finale und wurde Dritter.

Zwei Studioalben veröffentlicht

2002 erschien seine Debütsingle "Colourblind", die es auf Platz eins der britischen Single-Charts schaffte. Im gleichen Jahr kam auch sein erstes Album "Dive In" heraus, 2004 veröffentlichte er seine zweite Platte "Live Twice". 2010 war er in der Show "Popstar to Operastar" zu sehen.

2011 heiratete der gebürtige Schotte die Schauspielerin Natasha Henstridge (48). Die beiden trennten sich 2018.