Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf kämpfen erneut um den Weltmeistertitel: Ende November kehrt "Das Duell um die Welt" zurück.

Nachdem Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (37) zuletzt in einer Show als Team gegen ihren Arbeitgeber ProSieben gekämpft haben, treten sie jetzt wieder gegeneinander an: "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" kehrt bereits Ende November zurück, wie der Sender am Sonntag (1. November) bekanntgegeben hat.

Die Teams duellieren sich in zwei Folgen unter anderem in Griechenland, Italien, Tschechien, Island, Norwegen, Schweiz und Polen bis nach Liechtenstein und Russland. Wer die Duelle für sich entscheidet, stellt sich in einer Liveshow im Studio heraus. Wer die meisten Länderpunkte sammelt, kann sich den Weltmeistertitel schnappen. Jeannine Michaelsen (38) moderiert die zwei Shows, die am 28. November 2020 und am 5. Dezember 2020 (jeweils 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn) ausgestrahlt werden.

Reisen fanden überwiegend vor Corona statt

Laut ProSieben wurden die mit der Show verbundenen Reisen noch vor der Pandemie bzw. im Sommer 2020 durchgeführt, als das Verreisen innerhalb Europas wieder möglich war. "Die Duelle wurden unter den zum Zeitpunkt der Produktion geltenden Reise-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen realisiert", heißt es in der Mitteilung. Zudem werden alle Shows der Seven.One Entertainment Group aufgrund der verschärften Infektionsschutz-Regelungen ab 2. November 2020 bis auf Weiteres ohne Studiopublikum produziert.