"Das große Promibacken" steht in den Startlöchern. Im Interview verrät Christian Hümbs, welcher Star ihn bisher am meisten beeindruckt hat.

"Das große Promibacken" geht ab 17. Februar in eine neue Runde. Seit 2013 ist Christian Hümbs (39) Juror in der beliebten Sat.1-Sendung. Was ihn an der Show besonders reizt? "Einfach immer wieder die neuen Prominenten kennenzulernen, die ich ja auch nur aus dem TV kenne. Und dann noch zu entdecken, dass sie gerne backen, ist immer wieder eine Freude", verrät der Patissier im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Eine Promidame habe ihn in all den Staffeln besonders beeindruckt.

"Vom Können her hat eine Frau tatsächlich einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen: Sarah Lombardi. Sie hat von Minute eins an hundertprozentig performt und in ihr steckt definitiv ein ganz großes Backtalent", schwärmt Hümbs von der Siegerin aus dem Jahr 2018. Lombardi (28, "Te Amo Mi Amor") wird dieses Jahr nicht mit dabei sein, dafür aber acht neue Prominente, darunter ein bekannter Sat.1-Moderator: "Ich freue mich natürlich auf alle Promis, muss aber zugeben, dass ich Daniel Boschmann schon eine ganze Weile aus dem 'Sat.1-Frühstücksfernsehen' als Zuschauer kannte und gespannt bin, ob er auch beim Backen immer so gute Laune behält."

"Es gibt keinen Favoritenstatus"

Die vergangenen Staffeln hätten aber auch gezeigt, dass es keinen Favoritenstatus gebe. "Jeder hat die Chance zu gewinnen. Wenn die Tagesform stimmt", so der Konditor. Einer seiner wichtigsten Tipps sei, "einfach jede Menge Geduld mitzubringen, denn im Stress können beim Backen viele Flüchtigkeitsfehler passieren".

Die Corona-Pandemie habe bei den Dreharbeiten für einige Änderungen gesorgt. "Natürlich halten auch wir uns an die jeweils gültigen Abstands- und Hygieneregeln, außerdem werden wir regelmäßig getestet", betont Hümbs. Einer Tradition trauere er dabei besonders nach: "Leider darf das Team sich nicht mehr auf die tollen Kuchen stürzen, wenn der Dreh abgeschlossen ist."

Diese Stars sind dabei

Die neue und nunmehr fünfte Staffel startet am 17. Februar um 20:15 in Sat.1 und läuft anschließend immer mittwochs zur Primetime. Neben Daniel Boschmann (40) kämpfen Sänger Luca Hänni (26), "Let's Dance"-Gewinner Pascal Hens (40) und seine ehemalige Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (33), Schauspielerin Barbara Wussow (59), Model Franziska Knuppe (46), Schauspielerin Mirja du Mont (45) und Mallorca-Sänger Jürgen Milski (57) um die Trophäe, ein goldener Cupcake, sowie 10.00 Euro für den guten Zweck.