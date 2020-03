Das große ProSieben Wohnzimmer-Festival: Gätjen und Winterscheidt laden zum Live-Konzert

Damit in Deutschland trotz Corona-Krise niemand auf die Live-Musik seiner Idole verzichtet muss, hat ProSieben nun eine weitere große Sondersendung angekündigt. Am kommenden Freitagabend laden Steven Gätjen (47) und Joko Winterscheidt (41) um 20:15 Uhr zum großen "ProSieben Wohnzimmer-Festival ein", in dem sowohl nationale als auch internationale Künstler ihre Songs aus dem heimischen Wohnzimmer zum Besten geben.

Mit dabei sind unter anderem deutsche Musiker wie Johannes Oerding (38), Scooter, The BossHoss, Patricia Kelly (50), Tom Gregory (24), Yvonne Catterfeld (40), Mark Forster (37), Nico Santos (27), Thees Uhlmann (45) und Giovanni Zarrella (42). Aber auch internationale Superstars wie Dua Lipa (24), Mando Diao, Ava Max (26), Josh Groban (39), Rea Garvey (46) und Roachford (55) werden per Video live in München dazu geschaltet.

"Musik verbindet"

"Musik verbindet. Immer. Und in diesen Zeiten besonders", erklärt ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann. "Wir wollen unseren Zuschauern das Zuhausebleiben leichter machen. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, die spontan zugesagt haben, auf dass wir dieses einzigartige Wohnzimmer-Festival feiern können".

"Das große ProSieben Wohnzimmer-Festival" wird am 27. März 2020 um 20:15 Uhr live auf ProSieben ausgestrahlt. Der ursprünglich geplante Actionfilm "Non-stop" entfällt.