Das große Sat.1 Promiboxen: Diese Stars machen mit

Im September steigen wieder deutsche Promis in den Ring: Beim "Sat.1 Promiboxen" tritt unter anderem Matthias Mangiapane an.

Deutsche Prominente klären ihre Differenzen schon bald wieder im Ring - und das vor laufenden Kameras. In gleich zwei Ausgaben ziehen sich am 18. und 25. September, jeweils um 20:15 Uhr, insgesamt 16 bekannte Persönlichkeiten in "Das große Sat.1 Promiboxen" die Boxhandschuhe über. Das gab der Sender am Dienstag bekannt. Einige der anstehenden Matches stehen bereits.

An den beiden Abenden treffen jeweils acht Prominente aufeinander. Am 18. September werden sich die Reality-Stars Matthias Mangiapane (36) und Julian F. M. Stoeckel (33) bekriegen. Zudem steigen am gleichen Abend die "Bachelor in Paradise"-Kandidatinnen Jade Übach und Carina Spack (24) in den Ring. Außerdem zu sehen: Marcellino Kremers und Stephan Jerkel, die derzeit bereits in der RTLzwei-Show "Kampf der Realitystars" bestehen wollen. Am 25. September werden DJane Giulia Siegel (45) und Helena Fürst (46) antreten, die 2017 beide im "Sommerhaus der Stars" zu sehen waren. Die Teilnehmer der weiteren Kämpfe sind noch nicht bekannt.

Regeln und Beschränkungen

Die Frauen werden in jeweils bis zu vier eineinhalbminütigen Runden gegeneinander boxen, bei den Männern sind es bis zu fünf zweiminütige Runden. Die Live-Shows sollen unter Einhaltung der gängigen Coronavirus-Regelungen stattfinden - sowohl bei den Sportlern, als auch im Zuschauerbereich.

In unterschiedlichen Box-Formaten stiegen in der Vergangenheit schon zahlreiche deutsche Promis auf ProSieben, bei RTL und in Sat.1 in den Ring. Dabei waren unter anderem bereits Musiker und Extremsportler Joey Kelly (47), Moderator Mola Adebisi (47), Sängerin Melanie Müller (32) und ihre Kollege Lucas Cordalis (53). Im ersten deutschen Promiboxen trat Stefan Raab (53) 2001 gegen Regina Halmich (43) an, die zu diesem Zeitpunkt Box-Weltmeisterin war.