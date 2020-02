Das große Schlagerfest XXL: Florian Silbereisen lädt zur großen Jubiläums-Party

Wenn Florian Silbereisen (38) ruft, dann kommen sie alle! Das Gesicht des deutschen Schlagers lädt ab dem heutigen Freitag zu einer ganz besonderen Tour: "Das große Schlagerfest XXL". Das Besondere daran: Die erfolgreichen TV-Shows "Feste der Volksmusik" (ARD/ORF) feiern ihr 25. Jubiläum - und das mit dieser Tournee und einem Line-Up, das sich sehen lassen kann, gewürdigt werden.

Mit dabei sind "alte Hasen" wie Matthias Reim ("MR20"), Thomas Anders, Jürgen Drews oder Marianne Rosenberg. Aber auch neuere Durchstarter wie Christin Stark, Die Draufgänger, Giovanni Zarella oder Ross. Los geht es in Riesa (7. Februar). 14 Konzerte später macht die Tour nach der Show in Halle (1. März) eine zweimonatige Pause, ehe dann ab Oberhausen (1. Mai) zwölf Konzerte nachgelegt werden. Das Finale steigt am 14. Mai in Regensburg.

Die Party steht im Mittelpunkt

Die "Feste der Volksmusik" sind seit 1994 im TV zu sehen. Zu Beginn wurde die Shows noch von Carmen Nebel moderiert, bis Silbereisen 2004 übernahm. So beschaulich wie die TV-Shows wird die Tour allerdings nicht. Der Fokus liegt ganz klar auf dem Party-Spaß. Das Motto: "So viele Stars wie nie! So nah wie nie!"