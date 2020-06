Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare: Was steckt hinter Georgina Fleurs Blitzauszug?

Warum haben Georgina Fleur (30) und Kubi Özdemir (41) "Das Sommerhaus der Stars" nach nur drei Tagen wieder verlassen? Ist das Paar vielleicht gar nicht freiwillig gegangen? Und sind die beiden wieder zurückgekehrt? Die Gerüchteküche brodelt...

Streit unter den Promipaaren?

Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, soll es am Wochenende einen Riesenzoff unter den Promis gegeben haben. Dabei soll Alkohol im Spiel gewesen sein. "Bild" berichtet zudem von "einer heftigen, handgreiflichen Auseinandersetzung". Über die Gründe sei nichts bekannt. Sicherheitskräfte sollen demnach aber das Paar beim Verlassen des Hauses begleitet haben. Ob der Streit im TV zu sehen sein wird? In den vergangenen Staffeln wurden die Zuschauer immer wieder Zeuge von heftigen Wortgefechten.

Berichte darüber, dass Georgina Fleur und Kubi Özdemir nach ihrem Blitzauszug schon wieder auf den Bauernhof in Bocholt, im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen, zurückgekehrt sind, bestreitet der Sender. Auf RTL.de heißt es, dass die beiden "nicht wieder eingezogen" seien. Ob ein Promipaar für sie nachrückt, dazu wollte sich der Sender auf Anfrage von spot on news nicht äußern.

Die Promi-WG bekommt jedoch Zuwachs von Ex-"Bachelor"-Kandidatin Eva Benetatou (28) und ihrem Verlobten Chris. Ihr Einzug stand bereits vor dem Abgang von Georgina Fleur und Kubi Özdemir fest - und birgt weiteres Konfliktpotential. Denn Eva Benetatou buhlte 2019 in der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" um Andrej Mangold (33) und schaffte es bis ins Finale. Er entschied sich aber für Jenny Lange, mit der er 2020 ebenfalls beim "Sommerhaus der Stars" (auch via TV Now) mitmacht.