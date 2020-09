Der Einzug von Eva Benetatou spaltete das Sommerhaus in zwei Lager. Bei der Nominierung für den nächsten Auszug eskaliert die Lage.

Auch in der sechsten Folge ist die Stimmung im "Sommerhaus der Stars" (RTL, 20:15 Uhr) alles andere als harmonisch. Im Mittelpunkt der Streitigkeiten unter den Kandidaten steht nach wie vor der Konflikt zwischen dem "Bachelor"-Paar Andrej Mangold (33) und Jenny Lange (26) auf der einen und der "Bachelor"-Zweitplatzierten Eva Benetatou (28) nebst ihres Verlobten Chris Stenz (31) auf der anderen Seite.

Die Vorwürfe, die seit Einzug im Raum stehen: Eva versuche, immer wieder Öl ins Feuer zu kippen, indem sie erwähnt, dass sie während ihrer "Bachelor"-Teilnahme mit Andrej geschlafen habe. Der hingegen wolle alle anderen "Sommerhaus"-Teilnehmer gegen Eva aufbringen und sie so strategisch ausgrenzen.

"Das sind alles hohle Birnen"

Das Haus der Prominenten teilt sich seither in zwei Lager auf: "Team Eva" besteht aus ihr selbst, ihrem Freund und den Neuankömmlingen Iris Klein (53) und deren Mann Peter (53). Die verbleibenden Teilnehmer stehen hinter dem Ex-"Bachelor". Zwischen den angespannten Lagern kommt es bereits zu Beginn der Folge erneut zum Schlagabtausch. Andreas Robens (54) nennt die Kontrahentin "dreist und einfach nur dumm" - blöd nur, dass Eva gerade wenige Meter entfernt in Hörweite sitzt. Sie wirft der Gruppe daraufhin Heuchelei und Dreistigkeit vor und entfacht somit abermals einen Konflikt. Chris gibt seiner Verlobten den Tipp: "Trickse sie aus. Du musst sie austricksen in den Gesprächen. Das sind alles hohle Birnen."

Das größte Ärgernis der "Bachelor"-Anhänger ist allerdings, dass sich Eva und ihr Freund vor dem anstehenden Auszug mit einem Spielgewinn schützen konnten. Auch Andrej und Jenny, sowie das YouTuber-Pärchen Lisha (34) und Lou (31) sind gesichert. Im Spiel "Auf dem Kreuzweg" kann sich ein viertes Paar vor der kommenden Nominierung bewahren. Bei einem überdimensionalen Kreuzworträtsel, an dem ein Partner den anderen an einem Seil zur Lösung nach oben ziehen muss, kommen die Teilnehmer an ihre Grenzen. Lediglich Annemarie Eilfeld (30) und Freund Tim Sandt (29) ist es letztlich gelungen, das Rätsel innerhalb von 31 Minuten zu meistern. Sie sind somit ebenfalls vor der Nominierung geschützt.

Vier Paare sind vor dem Auszug geschützt

Zwar sind vier Paare vom drohenden Auszug bewahrt, vor der Eskalation des Streits im Haus bleibt bei der Nominierung allerdings niemand verschont. Bei der Wahl zwischen den drei verbliebenen Paaren - Iris und Peter Klein, Martin Bolze (63) und Michaela Scherer (54) und Caro und Andreas Robens - schaukelt sich der Konflikt zwischen Eva und ihren Mitstreitern wieder einmal weiter hoch. Als Andrej Iris und Peter für den Rauswurf nominiert, weil diese ihm zu eng mit Eva befreundet seien, wirft diese ihm vor, unfair und unreif zu handeln.

Dann schreitet auch noch Annemarie ein und schießt gegen Eva: "Du bist hier wegen ihm. Sei mal ein bisschen dankbar. Denkst du, dich hätte irgendwer hier eingeladen, wenn er nicht da wäre?" Als Eva schließlich den Mittelfinger hebt, gehen auch die anderen Kandidaten verbal auf sie los und kritisieren ihr Verhalten. Lisha verlässt sichtlich aufgebracht die Situation und erklärt Eva dabei: "Du bist eine abartige Person. Und das nicht wegen Andrej, sondern weil du eine hinterhältige Person bist."

Überraschende Wendung nach der Abstimmung

Ausgerechnet die einzigen Verbündeten von Eva - Iris und Peter Klein - müssen das "Sommerhaus der Stars" final mit fünf Stimmen verlassen. Doch im Abschied unter Tränen kommt es zur unerwarteten Wendung: Da Denise Kappés (30) und Henning Merten (32) das Haus zuvor freiwillig verlassen haben, darf das ausgeschiedene Paar bestehend aus "Bullyparade"-Darstellerin Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki (48) in die Show zurückkehren. Oder wie sie sagen: "Wir sind gekreuzigt worden, gestorben und wieder auferstanden." Während sich Eva über die Rückkehr ihrer Freunde freut, können Andrej und Jenny nur fassungslos mit dem Kopf schütteln. YouTuber Lou fasst seine Emotionen kurz und knapp zusammen: "Fuck."