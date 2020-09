RTL hat dramatische Ausschnitte der neuen "Sommerhaus der Stars"-Staffel veröffentlicht. Es kommt zu Tränen und großen Streitereien.

Die fünfte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" startet am Mittwoch, 9. September um 20:15 Uhr bei RTL (auch via TVNow). RTL hat nun erste Ausschnitte der neuen Folgen gezeigt, die große Dramen in der Promi-WG im ländlichen Bocholt versprechen.

Tränenausbruch bei Andrej Mangold

Zum einen geraten die Promi-Paare aneinander und müssen sich beim Zusammenleben auf kleinstem Raum und den nervenaufreibenden Spielen ihrem Ärger Luft machen. "Ich habe sowas Respektloses noch nie erlebt", klagt beispielsweise Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (33). Am Esstisch kommen ihm deshalb sogar die Tränen. "Ich weiß nicht, wie nötig ihr 50.000 Euro habt, aber bitte lasst meinen Mann am Leben", echauffiert sich Annemarie Eilfeld (30) über ihre Mitstreiter, von denen sie einen auch noch unter Tränen als "Miststück" bezeichnet. Kultauswanderer Andreas Robens (54) ist ebenfalls außer sich und merkt zu einer Konkurrentin an: "Die will ich im Knast sehen!"

Zum anderen fechten die Paare selbst Streitereien aus und geraten an ihr Beziehungslimit. "Du hast mir vor laufender Kamera nicht mal einen Kuss gegeben", zeigt sich Eilfelds Freund Tim Sandt (29) enttäuscht. "Wir zwei, nicht die anderen, wir zwei sind das Team", will Diana Herold (46) ihren offenbar eingeschnappten Freund Michael (48) motivieren. "Manchmal kommt hier eine Art von dir durch, mit der ich nicht klarkomme", gesteht Lisha (34) ihrem Lou (31) unter Tränen. Zu Tränen kommt es auch bei Mangolds Partnerin Jennifer Lange (26) und ihrer Ex-"Bachelor"-Konkurrentin Eva Benetatou (28).

Führte dieser Krach zum vorzeitigen Aus?

"Sie nervt mich, lass mich in Ruhe. Du kannst mich mal am Arsch lecken, du Superstar", zeigt sich Kubi Özdemir (41) von seiner Verlobten Georgina Fleur (30) genervt. Zwischen Özdemir und den anderen Männern im Haus scheint es zudem zu einem großen Krach zu kommen. Die Kandidaten kommen sich gefährlich nahe... Dieser Streit könnte dann auch der Grund für den frühzeitigen Auszug von ihm und Georgina Fleur gewesen sein. Das Paar verließ das Haus nach nur drei Tagen.