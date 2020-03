Das Traumschiff: Alle Infos zu Linda Evans überraschendem Gastauftritt

Als Milliardärsgattin Krystle Carrington war Schauspielerin Linda Evans (77) in der erfolgreichen US-Serie "Der Denver-Clan" Luxus gewöhnt. Und auch bei ihrem überraschenden Gastauftritt auf dem ZDF-"Traumschiff" wird sie nicht auf ein ihr gebührendes Maß an Prunk verzichten müssen, wie der Sender auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news verraten hat. Demnach werde Evans in ihrem "kleinen Cameo-Auftritt" eine "vermögende Passagierin" spielen.

Zu sehen gibt es den Gastauftritt in der Episode "Das Traumschiff: Südafrika" am 26. Dezember dieses Jahres. Gleichzeitig versprach das ZDF zudem, dass es neben Evans noch andere Gaststars geben werde, die "bereits in diesem Jahr" für die eine oder andere Überraschung sorgen werden. 2021 dürfte sich die Promi-Dichte an Bord von Kapitän Max Pargers (Florian Silbereisen, 38) Luxuskreuzer noch weiter erhöhen - dann feiert die Serie ihr 40-jähriges Jubiläum.