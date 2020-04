Das Traumschiff: Nick Wilder kündigt seinen Abschied an

Nick Wilder (67) spielt seit 2011 Dr. Wolf Sander in der ZDF-Sendung "Das Traumschiff". Nun ist es allerdings Zeit für ihn, ein für allemal an Land zu gehen. "Zehn wunderbare Jahre durfte ich euer 'Doc Sander' im 'Traumschiff' sein. Doch sollte man immer den richtigen Moment finden, wenn es Zeit für etwas Neues ist", schreibt Wilder bei Facebook.

"Hallo, Herr Kaiser! Das Leben ist wilder als man denkt"

Der Schauspieler dankt den Fans für die Unterstützung. Er freue sich "gemeinsam mit euch auf alles was noch kommt!" Laut einem Bericht von "Quotenmeter.de" wird die diesjährige Weihnachtsfolge der letzte Auftritt von Wilder sein. Es ist nicht der erste Abschied in den letzten Jahren. "Traumschiff"-Urgestein Heide Keller (78) hatte Anfang 2018 die Reihe verlassen. Im gleichen Jahr lief auch die letzte Folge mit Kapitän Sascha Hehn (65). Seit Weihnachten 2019 ist Florian Silbereisen (38) der neue Kapitän. Am Ostersonntag (12.4., 20:15 Uhr, ZDF) geht es für ihn, Wilder und die Crew nach Marokko.

Was für Wilder in näherer Zukunft ansteht? Im November 2020 möchte er seine Memoiren unter dem Titel "Hallo, Herr Kaiser! Das Leben ist wilder als man denkt" veröffentlichen, wie in dem Artikel ebenfalls verraten wird. Die Autobiografie kann bereits vorbestellt werden.