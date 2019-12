Das verrät die Sängerin über ihr Sexleben

"Ich habe Kinder und üblicherweise tue ich das, wovon man Kinder bekommt, vor dem Schlafengehen."

In einem Talkshow-Gespräch verriet Kelly Clarkson (37, "Because of You") nun der "The Voice"-Gewinnerin Brynn Cartelli (16), wie oft sie und ihr Mann Brandon Blackstock (43) Sex haben. Cartelli fragte Clarkson: "Was ist das Letzte, das du tust, bevor du schläfst?" Nach einer kurzen Pause fing Clarkson an zu lachen und gab die Antwort. Ihrem Geständnis fügte sie noch hinzu: "Das ist wahr. Und das ist nicht komisch, es ist natürlich."