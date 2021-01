Marvel-Star Dave Bautista gratuliert sich mit Mucki-Fotos und lustigen Worten zum 52. Geburtstag - er schlägt aber auch ernstere Töne an.

Schauspieler Dave Bautista (52, "Guardians of t he Galaxy") ist topfit. Das zeigt der Marvel-Star mit einigen Oben-Ohne-Schnappschüssen auf Instagram, mit denen er sich selbst zum 52. Geburtstag gratuliert.

"Heute bin ich 52 Jahre alt geworden, also dachte ich mir, ich poste ein paar überflüssige Oben-Ohne-Bilder für die Nachwelt", eröffnet der ehemalige Wrestler seinen nicht so ganz ernst gemeinten Beitrag. Dazu gibt es gleich vier Fotos des nun 52-Jährigen, die seinen durchtrainierten und tätowierten Oberkörper zeigen.

Dass aber auch Bautista hart für seine Figur arbeiten muss, gibt er bereitwillig zu: "Ich erwarte, dass alles an meinem Körper jeden Moment in sich zusammenfällt... Es ist ein ständiger Kampf. Alles, was über dem Hals liegt, habe ich aufgegeben. Aber zum Glück ist alles unter der Taille weiterhin stark und funktioniert so wie es soll", schreibt er. Allerdings sei auch das nur eine Frage der Zeit.

Ernste Worte zum Abschluss

Doch nach diesen lustigen Zeilen schlägt Bautista auch ernste Töne an: "Im Ernst: Ich danke Gott jeden Tag dafür, dass ich bei guter Gesundheit bin und ich so lange leben durfte, ein weiteres Jahr. Besonders dieses Jahr", so Bautista. Er versuche die beste Version seiner selbst zu sein. Mit "Frieden, Liebe und ein Prost auf bessere Tage" verabschiedet sich das Geburtstagskind.