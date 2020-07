Dave Franco: Für "To The Extreme" wird er zu Kult-Rapper Vanilla Ice

Dave Franco: Für "To The Extreme" wird er zu Kult-Rapper Vanilla Ice

Der Film "To The Extreme" wird das Leben von Rapper Vanilla Ice dokumentieren. Die Hauptrolle des 90er-Jahre-Kultstars spielt Dave Franco.

Als einer der ersten weißen Rapper feierte Vanilla Ice (52, "Ice, Ice Baby") in den 90er-Jahren große Erfolge. In Hollywood entsteht nun ein Film über das Leben des Rappers aus Florida. Die Hauptrolle in "To The Extreme" spielt Dave Franco (35, "6 Underground"). In einem Interview mit "Insider" sprach der kalifornische Schauspieler zum ersten Mal über die bislang größte Rolle seiner Karriere.

In Vorbereitung auf seine Rolle als Vanilla Ice hat Franco bereits mehrere Telefonate mit Robert Van Winkle - so der bürgerliche Name des Rappers - geführt. Im Interview zeigte sich der Schauspieler durchaus beeindruckt: "Rob ist solch ein netter und intelligenter Typ." Der 52-jährige Musiker sei eine große Hilfe dabei gewesen, die Details richtig zu erfassen und habe Informationen geliefert, die der Öffentlichkeit bislang verwehrt blieben.

Leinwandstar Franco will sein neuestes Filmprojekt genauso angehen wie "The Disaster Artist" aus dem Jahr 2017. Der Film, in dem der 35-Jährige gemeinsam mit seinem älteren Bruder James Franco (42) zu sehen ist, skizziert die Entstehungsgeschichte des Independent-Films "The Room" von und mit Tommy Wiseau (64), der nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2003 als einer der schlechtesten Filme der Geschichte Kultstatus erreichte. "Je echter wir es spielten, desto witziger und herzerwärmender wurde es", so Franco, der in Kürze mit "The Rental" sein Debüt als Regisseur abliefern wird.

"To The Extreme" belegte 16 Wochen lang Platz eins

Das Drehbuch zu "To the Extreme" von Chris Goodwin und Phillip Van landete bereits 2018 auf der sogenannten "Black List" Hollywoods - einer jährlichen Liste der beliebtesten noch nicht realisierten Projekte. Der Titel des Films ist gleichzeitig der Name des Vanilla-Ice-Albums aus dem Jahr 1990, mit dem der Rapper seinen Durchbruch feierte und 16 Wochen lang Platz eins der US-Charts belegte. Auch der Hit "Ice, Ice Baby", der auf einem Sample des Songs "Under Pressure" von Queen und David Bowie (1947 - 2016) basiert, ist auf der LP zu finden.

Wann genau die Dreharbeiten der Filmbiografie "To The Extreme" beginnen, ist aufgrund der Corona-Pandemie bislang noch unklar.