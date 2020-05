David Arquette: Er spielt wieder Sheriff Dewey Riley in "Scream"-Neuauflage

Die mit Spannung erwartet Neuauflage der "Scream"-Reihe kann einen alten Bekannten in seinem Cast begrüßen: Schauspieler David Arquette (48) wird wieder in die Rolle des Sheriff Dwight "Dewey" Riley schlüpfen. Das berichtet unter anderem das US-Branchenblatt "Variety".

Arquette, der bereits in den ersten vier Teilen den Gesetzeshüter mimte, freut sich auf die Aufgabe, dem Mörder Ghostface erneut das Handwerk zu legen: "Ich freue mich überaus darauf, wieder Dewey zu spielen und wieder mit meiner 'Scream'-Familie vereint zu sein - ob alt oder neu", zitiert "Variety" Arquette aus einer Pressemitteilung. "'Scream' war ein so großer Teil meines Lebens und sowohl für die Fans, als auch für mich persönlich, freue ich mich darauf, Wes Cravens Vermächtnis zu ehren." Wes Craven (1939-2015), der legendäre "Scream"-Regisseur, starb 2015 mit 76 Jahren.

Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr starten

Neben Arquette waren unter anderem auch "Friends"-Star Courteney Cox (55) und Neve Campbell (46) in weiteren Hauptrollen zu sehen. Ob auch sie wieder zum Cast dazustoßen werden, ist bislang allerdings unklar. Definitiv nicht mit an Bord ist Autor Kevin Williamson (55), der an drei der vier "Scream"-Filme beteiligt war. Seiner statt zeichnen sich James Vanderbilt (44, "The Amazing Spider-Man") und Guy Busick ("Ready or Not") für das Drehbuch verantwortlich. Regie soll das Gespann Matt Bettinelli-Olpin (42 "Southbound") und Tyler Gillett (38) führen.

Ob der neue Streifen die Handlung von "Scream 4" (2011) fortsetzen wird oder nur ein Remake darstellt, wird noch unter Verschluss gehalten. Die Dreharbeiten sollen allerdings noch in diesem Jahr starten, sobald man entsprechende Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus etabliert habe.