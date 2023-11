Das Formel-1-Rennen in Las Vegas lockt zahlreiche Promis an

Der GP von Las Vegas war ein Spektakel der Extraklasse. Im Rampenlicht: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und die Welt der Promis.

Beim Großen Preis von Las Vegas gaben sich am Sonntag, dem 19. November 2023, internationale Topstars in der US-Zockerstadt im Bundesstaat Nevada beim dortigen Formel-1-Rennen die Klinke in die Hand. Unter anderem zeigte sich auch der ehemalige Fußball-Star David Beckham (48), der an der Seite von Basketball-Legende Shaquille O'Neal (51) sogar in offizieller Funktion an der Rennstrecke verweilte. Gemeinsam sind sie die Gastgeber einer Promiparty der Zeitschrift "Sports Illustrated", die nach Rennende am Sonntagabend die Promis anlocken soll. Beckham kam mit Sohn Cruz (18) im Schlepptau und posierte vor Ort für die zahlreich anwesenden Fotografen.

Zu den weiteren Gästen beim Formel-1-Rennen in Las Vegas zählten unter anderem der Sprint-Superstar Usain Bolt (37) oder auch der britische TV-Koch Gordon Ramsay (57). Der schwedische Ex-Fußballer Zlatan Ibrahimovic (42) wurde ebenso an der Rennstrecke gesichtet wie der Amazon-Gründer Jeff Bezos (59). Weitere Stars vor Ort waren unter anderem die Schauspieler Terry Crews (55) und Guillermo Rodriguez (52), It-Girl Paris Hilton (42) oder der US-Musiker Will.i.am (48) von der Gruppe The Black Eyed Peas.

Max Verstappen gewann in Las Vegas und zog mit Sebastian Vettel gleich

Rennen gefahren wurde im Übrigen auch noch: Am frühen Sonntagmorgen deutscher Zeit triumphierte einmal mehr der amtierende und zeitgleich zukünftige Weltmeister Max Verstappen (26). Der Holländer zieht mit seinem Sieg in der ewigen Formel-1-Bestenliste dank nun 53 Siegen mit Sebastian Vettel (36) gleich. Nur noch Lewis Hamilton (38) mit 103 Siegen und Michael Schumacher (54) mit 91 Siegen liegen vor den beiden. Der Red-Bull-Pilot setzte sich beim neuen Straßenkurs in Las Vegas gegen Ferrari-Pilot Charles Leclerc (26) durch, der den zweiten Rang erreichte. Verstappens Teamkollege Sergio Perez (33) wurde Dritter.