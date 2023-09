David Beckham hat seinen Kumpel Marc Anthony überrascht und mit emotionalen Worten gezeigt, wie eng die Männer-Freundschaft ist.

Fußballstar David Beckham (48) und Sänger Marc Anthony (54) sind seit zwei Jahrzehnten befreundet. Wie gut, dass konnten jetzt alle sehen, als Anthony mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood ausgezeichnet wurde. Denn sein Kumpel überraschte ihn als Gastredner mit emotionalen Worten.

"Ich wusste, dass ich einen Freund fürs Leben hatte"

Dass David Beckham bei der Zeremonie am Donnerstag (7. September) auftaucht, war für den Ex-Mann von Jennifer Lopez (53) eine echte Überraschung: Noch wenige Minuten zuvor hatte der Brite seinem Buddy via SMS getextet, dass er leider nicht teilnehmen könne. Der Eigentümer von Inter Miami versteckte sich erst hinter den Kulissen und erschien dann kurz bevor der Stern des Sängers auf dem berühmten Bürgersteig in Los Angeles enthüllt wurde. Anthony freute sich riesig, seinen engen Freund wiederzusehen - und umarmte den Ex-Fußballer gleich zweimal lange. Dann stieg Beckham auf das Podium und schwärmte in den höchsten Tönen von dem Geehrten. "Ich traf Marc zum ersten Mal vor 20 Jahren, als ich für Real Madrid spielte. Es ist wahrscheinlich keine coole Aussage, aber ich war sehr beeindruckt, als ich Marc traf, denn auf dem Weg zu jedem Spiel von Real Madrid hörte ich seine Musik." Weiter verriet er: "Ich kleide mich jetzt ein bisschen wie er. Ich habe Salsa nur für einen Mann gelernt - aber bitte erzähl es nicht meiner Frau."

Sie hätten sofort eine besondere Verbindung gehabt, erinnerte sich Beckham. "Ich wusste, dass ich einen Freund fürs Leben hatte", fuhr Beckham fort. "Im Laufe der Jahre ist unsere Freundschaft gewachsen und Marc ist ein Familienmitglied, der Pate meines Sohnes Cruz und jemand, mit dem ich gerne Zeit verbringe. Er ist ein unglaublicher Vater, Ehemann und Familienvater." Er lobte weiter die "Energie und Engagement für sein Handwerk" und bemerkte: "Er hat so viel getan, um lateinamerikanische Musik zu fördern und die nächste Generation junger Menschen zu inspirieren." Obwohl Anthony schon viel erreicht habe, stehe er gerade erst am Anfang: "Seine Leidenschaft für Musik wird immer stärker und er inspiriert mich mit seinem Tatendrang, seiner Energie und seiner unglaublichen Arbeitsmoral. Ich kann mir niemanden vorstellen, der diese Anerkennung mehr verdient hätte."

Wohlverdiente Auszeichnung

Auch auf seiner Instagram-Seite würdigte er "seinen Bruder". Er sei so stolz auf ihn. "Eine weitere unglaubliche Leistung und so wohlverdient. Es ist mir eine Ehre, für dich da zu sein."

Die Freunde haben ihre gegenseitige Zuneigung bereits öfter öffentlich bekundet. Die Familien verbringen viel Zeit miteinander. Im Juli hatte der Sänger und Songwriter Anthony ein Foto gepostet, wie Beckham sein siebtes Baby kennenlernt.