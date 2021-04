David Beckham widmet sich einem neuen Berufsfeld. Wie Disney+ bestätigt, wird er in "Save Our Squad" zum Serienhelden.

Disney+ begrüßt ein prominentes Mitglied in seinen Reihen: Ex-Fußballstar David Beckham (45) wird in der neuen Serie "Save Our Squad" als Hauptcharakter zu sehen sein. Das bestätigte der Streamingdienst am Dienstag und kündigte an, sich mit Beckham auf eine Art Zeitreise zu begeben.

"'Save Our Squad' ist eine herzerwärmende Serie, in der Beckham zu den Fußballplätzen im Osten Londons zurückkehrt, auf denen er als Kind spielte", heißt es in der offiziellen Mitteilung. Der 45-Jährige werde in dem Format als Mentor eines jungen Teams auftreten, "das um das Überleben in der Liga kämpft". Gemeinsam würden sich die Sportler auf eine "aufbauende, transformative Reise" begeben, "die ihr Leben verändern wird".

Beckham schwärmt von "unglaublicher Möglichkeit"

Dass Beckham in der Serie zu seinen Wurzeln zurückkehren wird, freue ihn sehr. "Es ist fantastisch, [...] ein Licht auf die Art von Fußball zu werfen, die ich als Kind erlebt habe und die mir zu Beginn meiner Spielerzeit so viel gegeben hat", sagt der frühere Manchester-United-Star. Er habe das Glück einer "langen und erfolgreichen Spielerkarriere" gehabt. "Und nun die Möglichkeit zu haben, diesen Gemeinden als Mentor etwas zurückzugeben, ist unglaublich." Wann "Save Our Squad" bei dem Streamingdienst verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.