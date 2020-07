David Beckham: So süß gratuliert er Tochter Harper zum Geburtstag

Ganz schön kreativ: David Beckham hat zum neunten Geburtstag seiner Tochter Harper einen niedlichen Video-Zusammenschnitt gepostet.

Im Hause Beckham herrscht an diesem Freitag (10. Juli) ausgelassene Stimmung. Harper Seven, die Tochter von David (45) und Victoria Beckham (46), feiert ihren neunten Geburtstag - und die gesamte Familie gratuliert. Während Mutter Victoria in ihrer Instagram-Story personalisierte Cupcakes und rosafarbene Luftballons zeigt, präsentiert sich Bruder Romeo (17) auf seiner Instagram-Seite in einem T-Shirt, das von einem Bild des Geburtstagskindes geziert wird.

Die Brüder Cruz (15) und Brooklyn Beckham (21) reihen sich ebenso mit Glückwünschen ein. Vater David postete unterdessen - wie auch Victoria - ein Zusammenschnitt mehrerer Bilder und Videos, die Harper in verschiedenen Lebenslagen zeigen: beim Fußballspielen mit Papa, beim Tanzen mit Mama oder beim Herumtollen mit ihren Geschwistern. Untermalt wird der Clip von Michael Jacksons Hit "This Girl Is Mine". Warum? Der einstige Fußballprofi erklärt: "Unser Song, zu dem wir seit Tag eins immer tanzen."