Dear Class of 2020: Barack Obama, Beyoncé und weitere Stars geben sich die Ehre

Diesjährige Highschool- und College-Absolventen in den USA können ihren Abschluss aufgrund der Coronavirus-Pandemie zwar nicht feiern. Auf Glückwünsche und inspirierende Reden müssen sie dennoch nicht verzichten. Zahlreiche Stars, darunter Beyoncé (38, "Halo"), Lady Gaga (34, "Pokerface") oder Barack (58) und Michelle Obama (56), haben sich am gestrigen Sonntag in einem YouTube-Livestream an die Schülerinnen und Schüler des Landes gewandt. Ihre Botschaft: Ihr seid die Zukunft, die Hoffnung bringt.

Der Wandel hat bereits begonnen

Die einstige First Lady, Michelle Obama, zeigte sich in dem Stream "Dear Class of 2020" verständnisvoll. Es seien aufwühlende Zeiten und sie könne nachvollziehen, seien die Absolventen in diesen Tagen "verängstigt, verwirrt, wütend oder einfach nur überwältigt von allem". Auch sie empfinde so. Dennoch glaube die 56-Jährige fest daran, dass sich alles zum Guten wenden könne. Vorausgesetzt, man werde aktiv.

Musikikone Beyoncé bekräftigte die Aussage Obamas. "Wir haben gesehen, dass unser kollektives Herz, wenn es sich für positive Maßnahmen einsetzt, die Räder des Wandels in Gang setzen kann. Der wirkliche Wandel hat mit euch begonnen", richtete die Sängerin ihre Worte an die Absolventen. Stars wie Taylor Swift, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Shawn Mendes, die K-Pop-Gruppe BTS, Tom Hanks, Alicia Keys, Lizzo, Mark Hamill, Kim Kardashian und Billie Eilish taten es ihr gleich.

Ebenso wie Lady Gaga. Die Sängerin gab zu, ihre Rede nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch US-Polizisten noch einmal aufgenommen zu haben. Zwar seien diese Tage traurige in der Geschichte der USA, es gebe aber auch Grund zum Feiern. "Ihr erlebt einen Schlüsselmoment in der Entwicklung dieses Landes. Veränderung wird geschehen, und zwar zum Besseren." Barack Obama stimmte zu: "Amerika hat sich verändert, hat sich immer verändert, weil die jungen Menschen es wagten, zu hoffen."