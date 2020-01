Defending Jacob: Apple TV+ zeigt Dramaserie mit Chris Evans ab 24. April

"Defending Jacob" startet ab dem 24. April auf Apple TV+. Die Thriller-Reihe basiert auf dem gleichnamigen New-York-Times-Bestseller-Roman von William Landay aus dem Jahr 2012. Wie Apple außerdem bekannt gab, wird die jeweils neue Folge anschließend immer freitags zu sehen sein. Marvel-Star Chris Evans (38, "Fantastic Four", "Avengers") spielt darin einen Anwalt, der seinen wegen Mordes angeklagten Sohn vor Gericht verteidigen muss.

Die Hauptrollen in der Miniserie übernehmen neben Evans "Downtown Abbey"-Darstellerin Michelle Dockery (38) und Jung-Schauspieler Jaeden Martell (17, "Es", "The Book of Henry"). In der Thrillerreihe geht es um Andy Barber, einen Rechtsanwalt aus einer Kleinstadt in Massachusetts. Als sein minderjähriger Sohn eines Tages unter Mordverdacht steht, muss sich Barber zwischen Gerechtigkeit und der Liebe zu seinem Sohn entscheiden.

Produziert wurde "Defending Jacob" von den Paramount Studios, Chris Evans und Mark Bomback, der auch als Showrunner fungiert. Regisseur ist der oscarnominierte Morten Tyldum (52, "The Imitation Game", "Passengers").