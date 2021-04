Ostern steht vor der Tür! Und was sorgt besser für frühlingshafte Laune, als ein schöner Osterstrauß aus Zweigen und Blumen?

Ostern steht vor der Tür. Die ersten Frühlingsblümchen sprießen, die Luft ist mild und die Natur nimmt nach dem grauen Winter wieder Farbe an. Ein Osterstrauß aus Weidenkätzchen, Tulpen, Primeln und Co. ist ein besonders schönes Symbol für das Erwachen der Natur und verbreitet dekorative Frühlingsgefühle. Diese Zweige und Blumen eignen sich dafür am besten.

Diese Zweige sind perfekt für den Osterstrauß

Die Klassiker unter den Osterzweigen sind natürlich die Palm- oder Weidenkätzchen. Aber auch Forsythien-, Kirschen-, Hartriegel-, Birken- und Haselzweige machen sich gut als Basis für einen schönen Strauß. Wer unter Heuschnupfen oder Allergien leidet, sollte auf die letzteren zwei allerdings verzichten. Einige der Zweige kann man im Garten oder beim Spaziergang in der Natur finden. Zum Schutz von Bienen und anderen Insekten sollte man Palmkätzchen-Zweige jedoch lieber in der Gärtnerei kaufen.

Die ausgewählten Zweige mit einem scharfen Messer schräg anschneiden und die unteren Knospen entfernen, sodass diese nicht im Wasser stehen. Dann zusammenbinden und in eine Vase oder ein anderes großes Gefäß mit lauwarmem Wasser (ca. 40 Grad) stellen.

Diese Frühlingsblumen passen in den Osterstrauß

In einen Osterstrauß gehören neben Zweigen natürlich auch bunte Blumen. Die klassische Frühlingsblume ist die Tulpe in allen ihren Farben. Auch leuchtende Narzissen, zarte Pfingstrosen, üppige Ranunkeln, Osterglocken und Hyazinthen sind im Frühling beim Floristen erhältlich. Für einen dezenteren Strauß reicht schon eine Blumensorte in verschiedenen Farbtönen oder zwei schlichte Sorten.

Mehrere Blumensorten in unterschiedlichen Farben sorgen hingegen für ein explosives Blütenfeuerwerk. Die Stängel und unteren Blätter der einzelnen Blumen unbedingt anschneiden, damit sie länger frisch bleiben. Dann können die Blumen auch schon in der Vase mit den Zweigen platziert werden, am besten auf verschiedenen Ebenen, damit der Strauß voluminöser aussieht.

Gefärbte Eier, Federn und Bänder für das gewisse Etwas

Um dem Osterstrauß das gewisse etwas zu verleihen, dürfen dezente Deko-Artikel nicht fehlen. Etwa kann man marmorierte oder gefärbte Ostereier an den Zweigen befestigen; am besten in dezenten, natürlichen Farben, sodass sie nicht von den Blüten ablenken. Auch bunte Federn oder Federpuschel sorgen für einen Hingucker am Osterstrauß. Wer mag, kann den Strauß auch mit bunten Bändern behängen.