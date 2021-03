Demi Lovato arbeitet am Comeback: Anfang April erscheint ihr neues Album, der inoffizielle Soundtrack zu ihren vergangenen Lebensjahren.

Demi Lovato (28, "Heart Attack") meldet sich zurück. Wie die Musikerin während eines Livestreams am Montag und mittlerweile auch mit einem Tweet enthüllte, wird ihr neues Album schon nächsten Monat, am 2. April erscheinen. "Dancing With the Devil... The Art of Starting Over" lautet der Name des Werks. Es ist Lovatos erstes Album, seit sie im Juli 2018 mit einer Überdosis in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

"Dancing With the Devil" ist auch der Titel der am 23. März erscheinenden Filmdokumentation, die sich um Lovatos Suchterkrankung dreht. In dem Livestream erklärte die Künstlerin, dass das neue Album eine Art inoffizieller Soundtrack dazu sei: "Weil es wirklich mein Leben der vergangenen paar Jahre beschreibt." Das Album soll 19 neue Songs sowie drei Bonustracks enthalten, die Genres wie Country, R&B und Neunziger-Jahre-Pop aufgreifen. Fans dürfen sich außerdem auf Kollaborationen mit drei weiteren Popstars freuen.