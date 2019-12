Demi Lovato: Sängerin soll sich von Model Austin Wilson getrennt haben

Demi Lovato (27, "Sorry Not Sorry") hat ihr Glück offenbar doch nicht in der Liebe gefunden. Im November präsentierte sie ihren neuen Freund, das Model Austin Wilson, auf Instagram. Nun sollen sich die beiden schon wieder getrennt haben. Wilson habe einfach nicht zu der Sängerin gepasst, berichtet "E! News". "Ihr Lebensstil passte nicht zusammen", soll eine anonyme Quelle der Seite gesagt haben. Lovato konzentriere sich derzeit "sehr auf ihre Nüchternheit und ihren Glauben an Gott. Er passte da nicht dazu".

"Sie bleibt bei dem, was sie schon immer getan hat und arbeitet weiter an ihrer Musik", fuhr der Insider fort. "Darauf liegt ihr Fokus und daran wird sich auch nichts ändern. Die beiden entschieden sich, dass es das Beste sei, getrennte Wege zu gehen." Lovato und Wilson hätten die Beziehung "im Guten" beendet. "Es hat einfach nicht mit ihm funktioniert."

Erste Gerüchte über eine mögliche Trennung waren aufgekommen, als die Sängerin und das Model alle gemeinsamen Fotos in den sozialen Medien gelöscht hatten. Wie mehrere US-Medien berichten, hat Demi Lovato zudem angeblich einem Fan gegenüber in einer privaten Instagram-Nachricht die Trennung bestätigt. "Bitte lass ihn in Ruhe", soll sie geschrieben haben. "Er ist ein guter Kerl. Viel besser als das, was die Leute von außen sehen, nur weil er viele Tattoos hat. Trennungen sind für beide Parteien schwierig."