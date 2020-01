Demi Lovato: So geht es ihr nach der Verlobung von Wilmer Valderrama

Für viele Leute ist es ein komisches Gefühl, wenn sich der Mensch, mit dem man viele Jahre lang das Leben und die Liebe geteilt hat, mit jemand anderem verlobt. Sängerin Demi Lovato (27) scheint sich jedoch trotzdem für ihren Ex Wilmer Valderrama (39, "NCIS") zu freuen; der Schauspieler hat sich an Neujahr mit seiner Freundin, Model Amanda Pacheco, verlobt. Lovato und Valderama waren von 2010 bis 2016 ein Paar und haben einige schwere Zeiten zusammen durchgestanden. Verlobt haben sich die beiden nie. Fans der Sängerin sind deshalb in Aufruhr darüber, dass der 39-Jährige nach nur einem Jahr Beziehung um die Hand seiner neuen Freundin angehalten hat.

Keine Liebe für die Ewigkeit

Wie das Nachrichtenportal "E!News" berichtet, hat Lovato jedoch offenbar nichts dagegen einzuwenden, dass ihr Ex sein Glück mit Pacheco gefunden hat. "Wenn Wilmer glücklich ist, ist sie auch glücklich, sie hat immer nur das Beste für ihn gewollt und ist froh darüber, dass er eine neue Liebe gefunden hat", zitiert "E!News" eine Bekannte der 27-Jährigen.

Mit der Zeit habe Lovato erkannt, dass ihre Beziehung zu Valderrama nicht für die Ewigkeit sei. "Sie ist darüber hinweg und hat sich weiter entwickelt, aber sie wünscht ihm dennoch alles Gute", sagt die Bekannte.