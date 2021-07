Demi Lovato berichtet auf Instagram, wie es war, das erste Mal für eine Sexszene vor der Kamera zu stehen.

Demi Lovato (28) ist für die neue Comedyserie "Hungry" das erste Mal für eine Sexszene vor der Kamera gestanden. "Ich hatte ein bisschen Angst, das zu machen, aber der Cast und die Crew waren in der Zusammenarbeit so professionell und entspannt, es hat mich sofort beruhigt", beschreibt Lovato in einem Instagram-Post den Dreh.

Weiter heißt es: "Dann dachte ich daran, wie stolz ich bin, dass ich mich so wohl fühle in meiner eigenen Haut, um so etwas zu tun." Früher hätte der Popstar, der lange unter einer Essstörung litt, zum Beispiel nie seine Arme gezeigt - "und jetzt trage ich das!", so Lovato über das freizügige Outfit auf dem Foto.

Ausbruch von Körperbewusstsein

"Ich fühle mich nicht immer wohl in meiner Haut. Also wenn ich es tue und mich sexy genug fühle zu posten, dann tue ich es", so Lovato. Es sei wichtig, die kleinen Erfolge zu feiern. "Yay zu diesem Ausbruch von Körperbewusstsein und Yay zu unbeholfenem, komischen Sex." Der Post bekam viel Applaus auf Instagram und über 2,5 Millionen Likes, unzählige Follower reagierten mit Flammen- und Herz-Emojis.

In der Serie geht es um eine Gruppe von Freunden, die sich gegenseitig hilft, während sie "nach der Liebe, dem Erfolg und dem perfekten Ding im Kühlschrank suchen, das alles besser macht."