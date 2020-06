Demi Moore: Auch sie ist im Pandemie-Thriller "Songbird" dabei

Für Demi Moore beginnt offenbar bald wieder der Berufsalltag. Sie wurde für Michael Bays Pandemie-Thriller "Songbird" gecastet.

Die Darstellerliste zu Michael Bays (55) neuem Film "Songbird" nimmt Form an. Nun wurde unter anderem Hollywood-Star Demi Moore (57, "Die Akte Jane") als eine der Protagonistinnen im geplanten Pandemie-Thriller bestätigt. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline". Die 57-Jährige soll in dem Streifen demnach an der Seite von Craig Robinson (48), Paul Walter Hauser (33) und Peter Stormare (66, "Prison Break") zu sehen sein.

Demi Moore in der Rolle einer Matriarchin

Die Geschehnisse von "Songbird" finden zwei Jahre in der Zukunft statt. Eine mutierte Form des Virus hält die Menschen noch immer in Schach. Im Mittelpunkt des Films: ein gegen das Virus immuner Arbeiter, der in der ganzen Stadt Waren und Hoffnung ausliefert. Seine große Liebe sitzt im Lockdown fest, physisch zusammen sein, können sie nicht. Um dies zu ändern, muss der Mann etliche Hürden überwinden. Es ist von Kriegsrecht, mörderischer Selbstjustiz und einer mächtigen Matriarchin (gespielt von Moore) die Rede, die offenbar vor nichts zurückschreckt, um ihre Familie in diesen Zeiten zu beschützen.

"Songbird", der im Stil von "Cloverfield" und "Paranormal Activity" aus der Ich-Perspektive erzählt werden soll, sei ein Film über die Widerstandskraft des menschlichen Geistes. Er solle zeigen, dass es sich lohnt, für die Hoffnung zu kämpfen. Laut Bericht beginnen die Dreharbeiten unter Einhaltung geltender Hygienevorschriften demnächst in Los Angeles.