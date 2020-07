Demi Moore: Die Schauspielerin zeigt, wie sie zur Blondine wird

Demi Moore spielt in der neuen Science-Fiction-Serie "Brave New World" mit. Für ihre Rolle wird die Schauspielerin zur Blondine.

Demi Moore (57, "Striptease") nimmt für ihre Rollen gerne mutige Typveränderungen in Kauf. Das bewies die Schauspielerin bereits mit dem Film "Die Akte Jane", in dem sie 1997 mit raspelkurz geschorenen Haaren zu sehen war. In der neuen Science-Fiction-Serie "Brave New World" - einer Adaption des Romanklassikers des britischen Schriftstellers Aldous Huxley (1894-1963) - ist sie aktuell wieder in einem neuen Look zu sehen. Auf Instagram präsentiert Moore eine mittellange blonde Mähne.

"Darf ich Linda vorstellen", schreibt die Ex-Frau der Schauspieler Bruce Willis (65, "Stirb langsam") und Ashton Kutcher (42, "Die wilden Siebziger") zu einem Foto ihrer Serienfigur. Hat sie sich wirklich die lange, dunkle Mähne gefärbt?

Video zeigt ihre Verwandlung zur Blondine

Kurz nachdem Demi Moore das erste Foto ihres Serien-Looks postete, teilte sie ein Zeitraffer-Video mit ihren Fans. Darin zu sehen: Die schrittweise Verwandlung in ihre Serienfigur mithilfe einer Haarstylistin, unzähligen Haarklammern und einer entsprechenden blonden Perücke.