US-Schauspielerin Demi Moore und ihre drei Töchter Rumer, Tallulah und Scout Willis werben zusammen für Bademode.

US-Schauspielerin Demi Moore (58) wirbt gemeinsam mit ihren drei Töchtern Rumer (32), Scout (29) und Tallulah Willis (27) für Bademode. In einer Kampagne für Andie Swimwear sind die vier Frauen in Bikinis und Badeanzügen zu sehen. Sie posieren gekonnt auf einem Steg, an einem Holzhaus oder unter der Dusche.

Demi Moore: "Ich bin so aufgeregt"

Wie sehr sie der Veröffentlichung der Bilder entgegengefiebert hat, macht Demi Moore in einem Post bei Instagram deutlich. "Heute ist der Tag! Ich bin so aufgeregt, endlich die neue Kampagne von @andieswim zu teilen, die Zusammenhalt feiert und sich für die Menschen einsetzt, die man liebt...", schreibt sie. Und fügt liebevoll hinzu: "Es war nur passend, dass ich diesen Moment mit den Menschen teilen konnte, die ich am meisten liebe".

In einem weiteren Post schreibt Moore: "Im vergangenen Jahr ist die Verbindung mit anderen wichtiger denn je geworden [...] Und jetzt, mehr denn je, fühlte es sich wie ein perfekter Zeitpunkt an, [...] um einen Sommer der Freiheit und des Zusammenseins zu begrüßen", schwärmt sie von der Kampagne.

Es sei ihr wichtig gewesen, ihre Töchter in diese Kampagne einzubeziehen, "und ich hoffe, dass auch andere in ihrem Leben Gelegenheiten ergreifen, um sinnvolle Verbindungen zu schaffen und jeden Moment mit den Menschen zu feiern, die sie lieben", so Moore.

Vorbildliches Patchwork-Glück

Rumer, Tallulah und Scout Willis stammen aus Demi Moores Ehe (1987-2000) mit Hollywood-Star Bruce Willis (66). Seit 2009 ist der Schauspieler mit dem britischen Model Emma Heming-Willis (43) verheiratet und hat mit ihr zwei weitere Töchter, Mabel (9) und Evelyn (7).

Die große Familie zeigt ihr Patchwork-Glück gern auf Social Media und so ist es auch kein Wunder, dass Emma Hemming-Willis unter Demi Moores erstem Post zu dem Bademode-Shooting kommentiert: "Einfach wunderschön".

Und sie ist nicht allein, auch Stars wie Gwyneth Paltrow (48), Naomi Watts (52), Rita Wilson (64) und mehr zeigen sich begeistert und loben die "Schönheit" der vier Frauen.