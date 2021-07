Demi Moore und Bruce Willis ließen es sich nicht nehmen, den 30. Geburtstag ihrer Tochter Scout gemeinsam zu feiern.

Demi Moore (58) und Bruce Willis (66) beweisen einmal mehr, wie harmonisch es in ihrer Patchwork-Familie zugeht. Ihre Tochter Scout teilte anlässlich ihres 30. Geburtstags ein gemeinsames Foto mit ihren beiden Eltern auf Instagram und witzelte in den Kommentaren, dass sie das zweite von insgesamt drei Produkten der "DemiXBruce-Zusammenarbeit" sei.

Alle drei strahlen nur so in die Kamera. Das frühere Ehepaar hält seine Tochter stolz im Arm. Demi Moore posiert in einem lässigen Zweiteiler aus Jogginghose und T-Shirt mit Palmen-Prints. Tochter Scout trägt lediglich ein langes, weißes T-Shirt, während Bruce Willis sich leger in Jeans, weißem Hemd und Sneakern zeigt.

Ihr Patchwork-Glück

Demi Moore und Bruce Willis waren zwischen 1987 und 2002 verheiratet und sind nach ihrer Scheidung enge Freunde geblieben. Sie verbrachten sogar die ersten Monate des Corona-Lockdowns 2020 miteinander. Neben Scout haben sie noch die beiden Töchter Rumer (32) und Tallulah (27). Willis ist inzwischen in zweiter Ehe mit Emma Heming (43) verheiratet, mit der er zwei Töchter (*2012 und *2014) teilt. Auch Heming hinterließ ein paar liebevolle Worte in den Kommentaren: "Das magischste Wesen wurde erschaffen. Wir lieben dich so. Alles Gute zum Geburtstag."