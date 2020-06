Dennis Quaid: Er ist wieder verheiratet - zum vierten Mal

Dennis Quaid und Laura Savoie haben in einer Mini-Zeremonie geheiratet - nur mit dem Pastor als einzigen Zeugen.

Dennis Quaid (66, "Der große Leichtsinn") und Laura Savoie (27) haben geheiratet! Die Zeremonie soll am 2. Juni in einem Badeort in Santa Barbara stattgefunden haben, wie das "People"-Magazin exklusiv berichtet. Verlobt waren die beiden bereits seit vergangenem Oktober. Dem Magazin gegenüber sagte Quaid: "Es war wunderschön."

Geplant war die Feier ursprünglich natürlich ganz anders: Die Hochzeit sollte eigentlich im April auf Hawaii stattfinden, eine zweite Party für Familie und Freunde war in Nashville geplant. Dann kam Covid-19, doch noch länger wollte das Paar offenbar trotzdem nicht warten - und reduzierte seine Pläne drastisch. Am 2. Juni tauschten Quaid und Savoie schließlich mit ihrem Pastor als einzigen Zeugen traditionelle Gelübde und Bulgari-Ringe aus.

Quaid trug einen grauen Anzug von Hugo Boss, die "beeindruckende Braut", wie Quaid sie beschrieb, ein Kleid von Choosen By One Day. Bewegend soll der Moment gewesen sein, in dem der Offiziant davon sprach, "was es wirklich bedeutet, zwei Leben zusammenzubringen: Die andere Person vor sich selbst zu stellen." Das Paar hatte sich im Mai 2019 auf einem Business-Event das erste Mal getroffen. Der Schauspieler, der bereits dreimal verheiratet war, spricht von "Liebe auf den ersten Blick".