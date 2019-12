Der Herr der Ringe: Sie schlüpft in der Serie in die Rolle der jungen Galadriel

Der Cast der mit Spannung erwarteten Amazon-Serie zu "Der Herr der Ringe" soll Zuwachs bekommen haben. Die junge walisische Schauspielerin Morfydd Clark soll als junge Elbin Galadriel dabei sein, wie das US-Branchenblatt "Deadline" berichtet. Amazon Prime Video hat das Casting bisher nicht bestätigt.

In der erfolgreichen Film-Trilogie zu "Der Herr der Ringe" hatte die Rolle der Galadriel Schauspielerin Cate Blanchett (50, "Carol") inne. Offen bleibt, ob die Figur in der Serie eine zentrale Rolle einnehmen wird.

Wann starten die Dreharbeiten?

Bisher ist nur wenig über die Handlung der Serie bekannt. Lediglich, dass sie zeitlich vor "Die Gefährten" angesiedelt ist. Neben Clark sollen bereits weitere Schauspieler gecastet worden sein. So soll Markella Kavenagh eine Figur namens Tyra spielen und der ehemalige "Game of Thrones"-Darsteller Joseph Mawle einen Schurken. Ema Horvath und Maxim Baldry sollen ebenfalls mit von der Partie sein. Offiziell bestätigt hat Amazon die Cast-Mitglieder bisher aber nicht.

In Neuseeland läuft bereits die Vorproduktion zu den Dreharbeiten. "Die Produktion des Amazon Originals startet in den kommenden Monaten in Auckland", teilte der Streamingriese im September 2019 mit. Amazon hatte sich die Serienrechte Ende 2017 gesichert. Rund 250 Millionen US-Dollar sollen dafür geflossen sein. Einen genauen Starttermin für die erste Staffel gibt es noch nicht. Es wurde aber bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben.