Der Termin für den Deutschen Fernsehpreis steht fest. Im September wird der TV-Preis wieder an zwei Abenden verliehen.

Der Termin für den Deutschen Fernsehpreis 2023 steht fest. Die Verleihung des TV-Preises findet am 27. und 28. September 2023 in Köln statt. Das gaben die Verantwortlichen am Dienstag bekannt.

Aufgeteilt auf zwei Abende

Wie erstmals 2022 wird die Verleihung auch in diesem Jahr auf zwei Abende aufgesplittet. Am 27. September geht zunächst die "Nacht der Kreativen" über die Bühne. Dabei werden Fernsehschaffende gewürdigt, die hinter der Kamera aktiv sind. Unter anderem werden hier die Kreativen ausgezeichnet, die für Kamera, Musik oder Drehbuch verantwortlich sind.

Am 28. September folgt dann die Hauptverleihung, die auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Hier werden Schauspieler und Werke ausgezeichnet, wie der beste TV-Film, die beste Serie oder die beste Show.

Sat.1 ist dieses Jahr dran

Seit 1999 vergeben ARD, ZDF, RTL und Sat.1 den Deutschen Fernsehpreis. Die Organisation und TV-Übertragung wechseln dabei turnusgemäß. Dieses Jahr ist Sat.1 an der Reihe.

Wer die Verleihung moderiert, steht noch nicht fest. In den letzten sechs Jahren führte Barbara Schöneberger (49) durch die Gala.

Die Nominierten für den Deutschen Fernsehpreis 2023 sind auch noch nicht bekannt. Es qualifizieren sich alle Sendungen, die zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 30. Juni 2023 im TV oder bei Streamingdiensten liefen oder laufen.

Wer folgt auf "Wer stiehlt mir die Show?" und Co.?

Im letzten Jahr gewann unter anderem "Wer stiehlt mir die Show?" im Bereich beste Unterhaltung-Show. Beste Comedy wurde das Amazon-Format "LOL", "Kampf der Realitystars" heimste den Preis in der Kategorie "Unterhaltung Reality" ein.

Als bester TV-Film wurde "Die Wannseekonferenz" ausgezeichnet. Beste Drama-Serie war "Faking Hitler" mit Moritz Bleibtreu (51), der auch als bester Darsteller prämiert wurde.