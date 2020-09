Die neue "DSDS"-Jury wird Mitte September von Mainz bis Köln auf einem Schiff passende Kandidaten für die RTL-Musikshow casten.

Dieter Bohlen (66, "Cheri Cheri Lady") lädt gemeinsam mit den Neu-Juroren Michael Wendler (48), Maite Kelly (40) und Mike Singer (20) schon bald zu den "DSDS"-Jury-Castings. Die vier werden auf dem Schiff "Blue Rhapsody" auf die Suche nach Gesangstalenten gehen. Kandidaten, die überzeugen können, werden mit einem Recall-Zettel belohnt. Am 14. September startet die Reise zu Wasser in Mainz, wie RTL nun bekannt gegeben hat. Es folgen viele weitere Stationen in anderen Städten.

Das "DSDS"-Schiff macht Halt in Rüdesheim, Bacharach, St. Goar, Boppard, Braubach, Koblenz, Andernach, Linz am Rhein, Königswinter, Köln, Düsseldorf und Duisburg. Dort endet die Castingreise am 27. September. Bei drei offenen Castings können sich Kurzentschlossene noch die Chance sichern, an Bord kommen zu dürfen (13.9. in Mainz, 19.9. in Andernach und 25.9. in Köln). RTL strahlt die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ab Anfang nächsten Jahres aus.