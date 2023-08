Miley Cyrus hat am Freitag eine neue Single veröffentlicht. Diane Keaton ließ sich von dem Song inspirieren und postete ein Instagram-Video.

Miley Cyrus (30) hat am Freitag (25. August) ihre neue Single "Used To Be Young" auf den Markt gebracht. In dem Song geht es um das Erwachsenwerden im Scheinwerferlicht, was Schauspielerin Diane Keaton (77) dazu inspiriert hat, in ihrem eigenen Fotoarchiv zu stöbern.

Bei Instagram veröffentlichte Keaton einen Clip, der alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Schauspielerin aus jungen Jahren zeigt. Im Hintergrund ist Cyrus' Song zu hören. "Für Miley", schrieb sie mit einem Herzchen-Emoji zu dem Video. Die Musikerin kommentierte die besondere Widmung in der Kommentarspalte: "Das ist so bewegend und genau der Grund, warum ich dieses Lied gemacht habe. Während ich in den letzten 18 Monaten daran gearbeitet habe, habe ich gesagt: 'Alles, was ich möchte, ist, dass Diane Keaton dazu tanzt' - und das ist noch magischer. Ich liebe dich. Danke." Keaton antwortete daraufhin: "Dieses Lied ist absolut fabelhaft. Ich habe dir immer gesagt, du bist fabelhaft und was du gemacht hast, ist erstaunlich. Ich liebe dich mehr!"

Cyrus nahm mit ihrem Kommentar Bezug zu einem früheren Post von Keaton, in dem sie sich bei einer Tanzeinlage im Grünen zum Hit "Flowers" von Cyrus zeigte. "Dein wunderbarer Song hat mich dazu gebracht, in meinem eigenen Garten zu tanzen", erklärte die Schauspielerin dazu.

Miley Cyrus: "Habe mich missverstanden gefühlt"

"Diese Texte wurden vor fast zwei Jahren zu Beginn von Endless Summer Vacation geschrieben", erklärte Cyrus zur Veröffentlichung ihres Songs. "Es war zu einer Zeit, als ich mich missverstanden fühlte. Ich habe die letzten 18 Monate damit verbracht, ein klangliches Bild meiner Perspektive zu malen, um es mit euch zu teilen". Jetzt sei die Zeit gekommen, "einen Song zu veröffentlichen, den ich für immer perfektionieren konnte. Obwohl meine Arbeit getan ist, wird sich dieser Song jeden Tag selbst weiter schreiben." Die Tatsache, dass er unvollendet bleibe, sei ein Teil seiner Schönheit. "Das ist mein Leben in diesem Moment, unvollendet und doch vollständig."

Im Video singt Cyrus unter anderem: "Ich weiß, dass ich früher verrückt war. Ich weiß, dass ich mal lustig war. Du sagst, ich war mal wild. Ich sage, ich war mal jung." Im dazugehörigen Video zeigt sich die Sängerin emotional und singt den Song mit Tränen in den Augen und mit direktem Blick in die Kamera. Ihre Fans bemerkten zudem, dass sie mit ihrem Look offenbar ihre Disney-Vergangenheit würdigt: Die ehemalige "Hannah Montana"-Darstellerin trägt ein weißes Mickey-Mouse-Shirt unter einem rot glitzernden Oberteil.

Zu einem Instagram-Post mit einem Ausschnitt aus dem Video schreibt sie: "In diesem Lied geht es darum, zu ehren, wer wir waren, zu lieben, wer wir sind, und zu feiern, wer wir werden. Ich bin stolz, wenn ich über meine Vergangenheit nachdenke, und voller Freude, wenn ich an die Zukunft denke." Sie sei ihren treuen Fans dankbar, "die meine Träume täglich Wirklichkeit werden lassen. Ich bin aufrichtig dankbar für ihre unerschütterliche Unterstützung. Dieses Lied ist für euch."