Die! Herz! Schlag! Show!: Neue ProSieben-Show geht im Juli auf Sendung

Der TV-Sommer bietet dieses Jahr eine neue Show-Reihe: Ab Mitte Juli laufen auf ProSieben vier Ausgaben des Formats "Die! Herz! Schlag! Show!" (immer montags um 20:15 Uhr). In der Sendung treten sechs Prominente in zwei Teams gegeneinander in verschiedenen Challenges an. Doch die sind nicht ganz einfach zu bewältigen: Es geht darum, wer seinen Herzschlag bei verschiedenen Aktivitäten am besten steuern kann.

Stefan Mross und Verona Pooth sind dabei

Die Show hält in neun Spielrunden pro Sendung ganz besondere Aufgaben für die Promis bereit: Mit dem Puls die richtige Abspielgeschwindigkeit eines Liedes einstellen, den eigenen Puls mit dem eines Team-Mitglieds synchronisieren oder den Herzschlag beim Rückwärtsbuchstabieren kontrollieren. Welches Team seinen Pulsschlag am besten unter Kontrolle hat, gewinnt am Ende.

Die ProSieben-Eigenproduktion läuft ab dem 13. Juli vier Wochen lang jeden Montag. Zuschauer dürfen sich auf Prominente wie Ruth Moschner (44), Verona Pooth (52), Paul Janke (38), Nico Santos (27) und Stefan Mross (44) freuen.