Die Carpendales wollen ihre Fans in Weihnachtsstimmung versetzen und haben ein lustiges Familienvideo gedreht.

Die Familie Carpendale bringt ihre Fans in Weihnachtsstimmung: Auf Instagram teilten die Carpendales ein lustiges Video, in dem Annemarie (44), Ehemann Wayne (44), Sohn Mads (3) und Schwiegervater Howard (75) zu sehen sind. In der ersten Einstellung steht Wayne in seiner Küche und telefoniert mit Papa Howard. "Stress wie immer. In Weihnachtsstimmung bin ich noch nicht", sagt er in dem Gespräch. Kurz darauf hört er am anderen Ende der Leitung nur noch ein Tuten - Howard hat offenbar aufgelegt.

Dann klingelt es jedoch an der Tür. Der Schlagersänger steht mit seinem Auto davor und winkt seinen Sohn zu sich. Der 44-Jährige setzt sich verwundert auf den Beifahrersitz. "Dad, was machst du hier?", fragt er. Howard Carpendale gibt keine Antwort, sondern fängt an, seinen Song "Weihnachtszeit" zu trällern. Wayne blickt sich währenddessen nur verwirrt um und sagt danach zu seiner Frau Annemarie: "Bisschen strange, mein Vater."

Auch sie kommt in den Genuss eines Ständchens - für Annemarie singt Howard Carpendale das Lied "Ich warte auf den ersten Schnee". "Ihr Carpendale-Männer habt schon alle ein bisschen einen Schuss", lautet ihr Kommentar gegenüber Wayne. "Ich bin da raus! Ich heiße nur so." Zum Schluss kommt noch Sohnemann Mads in den Genuss - für ihn gibt Howard "Rockin' Around The Christmas Tree" zum Besten. Sein Opa sei "so cool", sagt er danach zu Wayne. "Jetzt bin ich in Weihnachtsstimmung", sagt der daraufhin.

Wayne Carpendale war für Idee, Regie und Schnitt verantwortlich

"Was für eine Familie", lautet Howard Carpendales Kommentar zu dem Video. Demnach habe sein Sohn Wayne die Idee zu dem Clip gehabt, Regie und Schnitt habe er ebenfalls übernommen. "Und Anne und Mads haben voll mitgemacht. Ich kann nicht erklären, was mir das bedeutet", schreibt der 75-Jährige. Wayne Carpendale wünscht seinen Followern "Happy Christmas von den leicht verrückten C's". In den Kommentaren unter dem Video sammelten sich unter allen drei Posts der Carpendales zahlreiche begeisterte und belustigte Kommentare.

"Kann dein Vater auch bei uns vorbeikommen?! Ich kann alle Songs mitsingen", fragt Moderator Thore Schölermann (37). "Absolut Hammer das Video" und "Mega!", loben Schlagerstar Ramon Roselly (28) und The-BossHoss-Sänger Alec Völkel (49). Yvonne Catterfeld (42) kommentiert: "Oh mein Gott, ist das lustig. Sehr süß!"