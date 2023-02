Der Valentinstag nähert sich und viele Menschen sehnen sich nach Liebe. Das macht sich auch im TV- und Streamingprogramm bemerkbar.

Lange dauert es nicht mehr, bis die ersten Blumen sprießen und mit ihnen die Frühlingsgefühle zahlreicher Menschen. Spätestens mit dem Valentinstag am 14. Februar liegt Liebe in der Luft. Das macht sich auch im TV-Programm und bei den Streaminganbietern bemerkbar. Zum Start in den Frühling liefern diese zahlreiche Datingformate. Das erwartet das liebesdurstige Publikum zum Jahresbeginn.

Täglich ist TV-Koch Roland Trettl (51) bei VOX in "First Dates - Ein Tisch für zwei" im Vorabendprogramm zu sehen. Zu Beginn des Jahres dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer gleich über zwei Prime-Time-Ableger des Datingformats freuen.

Seit 16. Januar gibt es "First Dates - Promi-Spezial" beim Streamingdienst RTL+ zu sehen, als Doppelfolge wurden die beiden Episoden am 30. Januar um 20:15 Uhr bei VOX ausgestrahlt. Erstmals trauten sich dabei neun Prominente auf Blind Dates mit Singles, die kein Teil des öffentlichen Lebens sind. Unter den Teilnehmenden waren etwa "DSDS"-Gewinner Prince Damien (32) und Schauspielerin Radost Bokel (47).

Am 6. Februar startet "First Dates Hotel" in die vierte Staffel. Erstmals sollen sich die Singles dort in diesem Jahr auf Mallorca verlieben. Der Unterschied zu "First Dates - Ein Tisch für zwei": Die Teilnehmenden haben nicht nur ein Abendessen als Chance auf die Liebe, sie genießen stattdessen gleich einen ganzen Flirt-Urlaub. Bei einem Blind-Date und weiteren Aktivitäten können sich die nach Liebe suchenden Urlauber kennenlernen. Falls es mit dem Gegenüber nicht funken sollte, wohnen noch genug andere alleinstehende All-Inklusive-Bucher im Hotel.

"Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See"

Sich da verlieben, wo andere Urlaub machen? Auf dieses Konzept baut eine weitere VOX-Datingshow, die am Valentinstag Premiere feiern wird. In "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" (ab dem 14. Februar immer dienstags um 20:15 Uhr bei VOX, auch bei RTL+) suchen vier Single-Frauen nach der großen Liebe - an Bord eines Kreuzfahrtschiffs auf dem Mittelmeer. Wayne Carpendale (45) führt nicht nur als Moderator durch die Show, sondern sieht sich selbst als "so 'ne Mischung aus Schiffssteward, Busenfreundin, Reiseführer und lebendige Tinder-App."

An Bord des Kreuzfahrtschiffs AIDAcosma treffen die vier Frauen jeweils auf fünf männliche Anwärter und fühlen ihnen bei Dates an Land und auf dem Schiff auf den Zahn. Die Mittelmeerreise startet in Barcelona. Von dort aus geht es nach Palma, wo sie ihre ersten Dates haben. Anschließend steuert das Schiff die Häfen von La Spezia und Civitavecchia in Italien an. Auf Korsika erwartet die Frauen ein weiteres Date. Bei der Rückkehr nach Barcelona ist die große Entscheidung fällig.

"Perfect Match"

Mit einigen Datingshows hat Streaminganbieter Netflix in den vergangenen Jahren bereits Erfolge gefeiert. Grund genug, um nachzulegen: Das neueste Dating-Format heißt "Perfect Match" und wird ab dem 14. Februar auf der Plattform erhältlich sein. Der Clou an dem neuen Format: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bereits aus anderen Formaten bekannt.

Treue Zuschauerinnen und Zuschauer der Netflix Realityformate werden Gesichter aus etwa "Liebe macht blind", "Too Hot To Handle", "The Circle" oder "The Ultimatum" wiedererkennen. Unter den Teilnehmenden sind unter anderem Bartise Bowden aus der aktuellen Staffel von "Liebe macht blind", Francesca Farago von "Too Hot To Handle" und "The Circle"-Gewinner Joey Sasso. Ein ähnliches "Datingshow-All-Star"-Konzept kennt man aus der deutschen TV-Landschaft von Shows wie "Bachelor in Paradise" oder "Are You The One - Realitystars in Love".

So läuft "Perfect Match" ab: Besonders "kompatible Paare" erspielen sich einen Vorteil. Sie dürfen andere Paare entzweien und dann Kuppler spielen, um sie "auf Dates mit brandneuen Singles zu schicken, die sie in die Villa einladen." Die Frage, die sich dadurch zwangsläufig ergibt: Werden sie bessere Paare formen, oder für Chaos sorgen? In drei Blöcken mit je vier Folgen soll die neue Show am 14., 21. und 28. Februar veröffentlicht werden.

"Too Hot to Handle: Germany"

Fans des US-Formats "Finger Weg" dürfen sich außerdem auf eine deutsche Version des Netflix-Hits freuen. "Too Hot startet am 28. Februar beim Streamingdienst. Das Prinzip der Show bleibt das gleiche wie im amerikanischen Vorgänger: Zehn junge, attraktive Singles entern gemeinsam ein tropisches Ressort. Dort sollen sich Paare bilden. Doch während in anderen gängigen Formaten Berührungen und sexuelle Handlungen eher erwünscht sind, sind sie hier streng verboten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können am Ende der Staffel einen Jackpot von 200.000 Euro gewinnen. Doch bei dem Preisgeld bleibt es nur, wenn Frauen und Männer die Finger voneinander lassen. Wenn es zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten zu amourösen Kontakten kommt, wird Geld abgezogen. Im Original kostet ein Zungenkuss 3.000 US-Dollar, Geschlechtsverkehr sogar 20.000 US-Dollar. Mit diesen Maßnahmen sollen die Singles darauf gedrillt werden, eine tiefere Beziehung zueinander aufzubauen. Im Laufe der Staffel gibt es auch entsprechende Workshops.

"Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?"

Nicht nur neue Formate trumpfen rechtzeitig zum Tag der Liebe auf. Im Rahmen der "Sat.1 Kult-Show-Wochen" holt der Privatsender eine Kultshow zurück. Die Datingshow "Herzblatt" wird am 13. Februar, also einen Tag vor dem Valentinstag, unter dem Namen "Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?" für einen Abend seine Rückkehr feiern. Jörg Pilawa (57) wird wie schon damals moderieren.

Auch sonst soll sich offenbar grundsätzlich wenig ändern. Laut einer Pressemitteilung des Senders wird Pilawa vier Singles empfangen, die ihre Flirt-Fragen jeweils drei Anwärterinnen und Anwärtern stellen. Nach einer Zusammenfassung durch die altbekannte Stimme von Susi soll es dann wie früher heißen: "Und hier ist dein Herzblatt!"

"Der Bachelor"

Fans des Reality-TV wissen: Den Jahresbeginn läutet bei RTL nicht nur das Dschungelcamp, sondern auch stets eine neue Staffel von "Der Bachelor" ein. In diesem Jahr lässt eine neue Staffel allerdings länger auf sich warten als gewohnt. Ende Januar gab der Sender dann bekannt: Ab 1. März wird David Jackson als 13. Junggeselle Rosen verteilen. Der neue "Bachelor" ist 32 Jahre alt, 1,86 Meter groß und in Stuttgart geboren und aufgewachsen, wie er in einem Vorstellungsclip bei Instagram verrät. Beruflich ist der gelernte Versicherungskaufmann Content Creator und Model.

SpotOnNews