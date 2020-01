Die Höhle der Löwen: Das gab es in der Show noch nie

Dem Investoren-Duo Frank Thelen (44) und Carsten Maschmeyer (60) ist der bislang größte "Die Höhle der Löwen"-Exit gelungen, wie die Maschmeyer Group in einer Pressemitteilung erklärt. Zuvor hatte die "Bild" darüber berichtet. 2016 investierten die Gründer in der TV-Show zusammen 150.000 Euro in das Frankfurter Food-Startup Lizza. Jetzt gelang der Exit an Cremer, ein global agierendes Hamburger Familienunternehmen. Dies übernehme die Mehrheit an Lizza.

Die Rede ist vom "ersten Multimillionen-Exit" bei "Die Höhle der Löwen". Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bei einem Exit verkaufen die Investoren oder Gründer ihre Unternehmensanteile mit hohem Gewinn.

Erfolgsgeschichte

Die Lizza-Gründer Marc Schlegel (32) und Matthias Kramer (33) starteten 2015 mit einer Low-Carb-Pizza durch. Die Firma hat sich vom Pizza-Foodtruck hin zur Low-Carb-Teig- und Backfabrik entwickelt. Die Produkte gibt es im Onlineshop und mittlerweile in zahlreichen Supermärkten.