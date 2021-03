Demnächst feiert die Serie die 700. Folge, vorher gibt es für "Die Simpsons" mehr gute Nachrichten: Die Show erhält zwei weitere Staffeln.

"Die Simpsons" bleiben der TV-Welt weiter erhalten. Der US-Sender Fox bestätigte Medienberichten zufolge, dass die langlebige Zeichentrickserie um zwei Staffeln verlängert wird, Nummer 33 und 34. Damit ist die Show bis mindestens 2023 auf Sendung und wird wohl mindestens 757 Folgen umfassen. Episode 700 mit dem Titel "Manger Things" wird am 21. März in den USA ausgestrahlt.

Jeder sei begeistert über die weiteren Staffeln "und wir planen viele große Überraschungen", erklärte Serienschöpfer Matt Groening (67) demnach. "Homer wird ein Haar verlieren, Milhouse wird Kontaktlinsen bekommen und Bart wird zum dreiunddreißigsten Mal seinen zehnten Geburtstag feiern." In der Mitteilung kommt auch Homer selbst zu Wort: "Woo Hoo! Mit etwas Glück wird die Show bald älter sein als ich."

Seit 1989 auf Sendung

Zuletzt gab es Kritik an den "Simpsons". Dass bei der beliebten Zeichentrickserie im englischen Original auch schwarze Figuren sowie People of Color von weißen Sprechern vertont werden, betrachten viele Menschen als nicht mehr zeitgemäß oder sehen es gar als rassistisch an. Bereits im Juni des vergangenen Jahres kündigte Fox deswegen an, dass die betroffenen Figuren - konkret handelt es sich um den indischen Apu Nahasapeemapetilon und den afroamerikanischen Arzt Dr. Hibbert - neue Stimmen erhalten werden.

Zu Gast bei der britischen Radiosendung "Newsbeat" auf BBC Radio 1 hat sich Ende Februar auch "Simpsons"-Schöpfer Matt Groening zu diesem Sachverhalt geäußert. Zwar erkannte er dabei an, dass sich "die Zeiten ändern". Er selbst habe aber "eigentlich kein Problem damit, wie wir es gemacht haben". Er erklärte den Umstand so: "Alle unsere Sprecher spielen jeweils Dutzende Charaktere. Es war nie dazu gedacht, jemanden auszuschließen." Nichtsdestotrotz begrüßte er das Umdenken und betonte, hinter der Entscheidung zu stehen: "Engstirnigkeit und Rassismus sind noch immer ein riesiges Problem und es ist gut, endlich mehr Gleichheit und Repräsentation anzustreben."

"Die Simpsons" sind in den USA seit ihrer Premiere 1989 unentwegt im Fernsehen und befinden sich bereits in ihrer 32. Staffel. In Deutschland feierten die gelbe Kultfamilie sowie die anderen Bewohner der US-Kleinstadt Springfield 1991 im ZDF ihre TV-Premiere, ehe es 1994 zum heutigen Stammsender ProSieben ging. Dort ist seit dem 8. Februar 2021 auch hierzulande die neueste Staffel zu sehen.