Die Toten Hosen und Co. Diese Stars gehen 2022 auf große Jubiläumstour

In der Musikwelt ist 2022 ein großes Jubiläumsjahr. Zahlreiche Stars und Bands feiern dies mit Tourneen durch Deutschland.

Zahlreiche Stars und Bands sind mit ihren Geburtstagstouren 2022 unterwegs durch Deutschland. Sie feiern 20, 30, manchmal sogar 50 Jahre auf der Bühne. Trotz der steigenden Corona-Fallzahlen planen sie fest mit den Shows - manche haben ihre Konzerte bereits aus den vergangenen Jahren auf 2022 verschoben. Auf diese Jubiläumstouren können sich die Fans freuen:

Culcha Candela - 20 Jahre

Die Berliner Band Culcha Candela wurde 2002 gegründet - 20 Jahre später gehört sie zu den erfolgreichsten Musikgruppen Deutschlands. Ihren Geburtstag feiern Mateo Jasik alias Itchy (43) und Co. mit ihrer "HOPE"-Tour 2022. Die Konzerte starten im Mai in Kiel.

Herbert Grönemeyer - 20 Jahre "Mensch"

Herbert Grönemeyer (65) gehört zu den größten Musikstars in Deutschland. Sein Album "Mensch" von 2002 ist das meistverkaufte Album hierzulande. Seit der Veröffentlichung sind 20 Jahre vergangen. Gemeinsam mit der Band Sportfreunde Stiller geht der Musiker auf Jubiläumstour durch Deutschland. Die acht geplanten Konzerte finden im Mai und Juni statt.

Michelle - 30 Jahre

Sängerin Michelle (49) feiert 2022 ihr 30. Bühnenjubiläum mit vielen Konzerten. Die "Michelle - 30 Jahre, das war's - noch nicht"-Tour beginnt Ende September in Düsseldorf. Mehr als 20 Konzerte wird die 49-Jährige in Deutschland geben. Auch ein weiteres Fest steht 2022 für die Sängerin an: Im Februar feiert sie ihren 50. Geburtstag.

Die Fantastischen Vier - 30 Jahre

"Für Immer 30 Jahre Live" heißt die Tour der Fantastischen Vier, die seit nunmehr zwei Jahren stattfinden soll. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Stuttgarter ihre Konzerte ein ums andere Mal verschieben, nun sollen die Shows 2022 über die Bühne gehen. Los geht es Mitte Mai in Bonn.

Die Prinzen - 30 Jahre

Die Prinzen gehören mit ihren Hits wie "Küssen verboten" und "Alles nur geklaut" zu den bekanntesten deutschen Bands. Sie feiern ihr 30-jähriges Bestehen mit zahlreichen Konzerten unter dem Titel "30 Jahre, 30 Hits, 30 Städte - Die Jubiläumstour 2022/2023". Starten werden die Musiker im Juni in Büsum und werden dann ein Jahr lang unterwegs sein.

Andrea Berg - 30 Jahre "Du bist frei"

Auch Schlagerstar Andrea Berg (55) zelebriert 2022 ein besonderes Jubiläum: 1992 erschien ihr Debütalbum "Du bist frei", 30 Jahre später geht sie nun auf eine ausgedehnte Geburtstagstour. Die "30 Jahre Andrea Berg"-Shows starten Ende Juli in Aspach.

Die Toten Hosen - 40 Jahre

Die Rocker aus Düsseldorf stehen bereits seit 40 Jahren auf der Bühne. Die Toten Hosen feiern diesen Anlass mit einer großen Tour durch Deutschland. Ihre "Alles aus Liebe"-Shows starten im Juni in Köln und enden im September in Minden. Auf ihrer Webseite verkündet die Band: "Wir können kaum erwarten, dass es wieder losgeht."

Simple Minds - 40 Jahre

Die schottische Musikgruppe Simple Minds kann schon beinahe 45. Jubiläum feiern, denn ihr 40. Geburtstag war bereits 2018. Die Jubiläumstour holen die Rocker wegen der Corona-Pandemie nun erst 2022 nach. Mit ihren "Celebrating 40 Years of Hits Live"-Konzerten machen sie an 15 Terminen Halt in Deutschland.

Judas Priest - 50 Jahre

Die Heavy-Metal-Band Judas Priest wurde 1969 gegründet. Die Briten feierten also eigentlich schon 2019 ihr 50-jähriges Bestehen und wollten dies auch mit einer großen Tour um die ganze Welt feiern. Dann kam den Musikern jedoch die Pandemie dazwischen und die Shows mussten immer wieder verschoben werden. Nach Deutschland kommen Judas Priest auf ihrer "50 Heavy Metal Years"-Tour nun im Juni, Juli und August 2022 an sechs Terminen.

City - 50 Jahre

City schafften ihren großen Durchbruch in den 1970er Jahren mit dem Song "Am Fenster". 2022 wird die deutsche Band 50 Jahre alt. Zu diesem Anlass wollen die Musiker ein letztes Mal auf Tour gehen. Die Konzerte unter dem Titel "Die letzte Runde" sollen der Abschied der Band von der Bühne sein. Der Auftakt für die Tour findet im Juli in Berlin statt.