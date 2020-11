Ex-Fußballstar Diego Maradona hat sich bei einem Sturz ein Blutgerinnsel im Gehirn zugezogen. Eine Operation ist erforderlich.

Diego Maradona (60) muss operiert werden. Wie sein Arzt Dr. Leopoldo Luque am Dienstag (3. November) bestätigte, habe der ehemalige Kapitän der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft ein Blutgerinnsel im Gehirn. Dieses soll sich Maradona während eines Sturzes in seinem Zuhause zugezogen haben. Der 60-Jährige sei "wach und sehr ruhig", zitiert die argentinische Zeitung "La Nación" den behandelnden Arzt.

Dieser sagte während der heutigen Pressekonferenz: "Es ist ein Routineverfahren", dem Maradona bereits zugestimmt habe. Die Operation werde Dr. Luque persönlich durchführen. Dafür sei Maradona in eine Klinik in Buenos Aires verlegt worden. Am Montag hatte man ihn zunächst in eine Klinik in La Plata, 60 Kilometer südlich der Hauptstadt, eingeliefert.