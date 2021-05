Dieter Bohlen hat sich auf Instagram zu seinen Plänen geäußert. Mit dem TV-Geschäft haben diese zunächst einmal aber nichts zu tun.

Dieter Bohlen (67) hat seinen Fans auf Instagram erklärt, warum er noch nicht wieder im TV erscheint. Erstens habe er noch einen bestehenden Vertrag, so dass er gerade "gar nichts anderes machen" könne, sagt der Poptitan in einem kurzen Video, auf dem er in bequemer Freizeitkleidung und Sonnenbrille auftritt. Und Grund Nummer zwei: Er wolle, wie in jedem Jahr, "einfach noch ein wenig ausspannen". Bohlen verrät, dass er große Pläne habe und mit seinem Boot um Mallorca fahren möchte, eventuell auch Menorca. Und er fügt hinzu: "Relaxt ein bisschen. Dieter muss sich auch mal ausruhen."

Unter Bohlens Post meldeten sich nicht nur die Fans des TV-Stars zu Wort, sondern auch Musikerkollege Pietro Lombardi (28): "Es werden wilde Sachen passieren", schrieb der Sänger zu dem Video des 67-Jährigen...

Abschied im März verkündet

Im März wurde bekannt, dass "Deutschland sucht den Superstar"-Urgestein Bohlen in der nächsten Staffel nicht mehr Teil der Jury sein wird und auch "Das Supertalent" künftig ohne ihn stattfindet. Ende März sprach Bohlen auf Instagram über sein Aus in den Shows: RTL wollte "einfach einen neuen Weg gehen". Der Sender wolle familienfreundlicher werden, da habe ein "Revoluzzer, der immer ein bisschen auf die Kacke haut" wie Bohlen selbst "nichts mehr zu suchen". Bohlen könne die Argumentation "gut verstehen". Er sei nun mal so, wie er sei und er werde immer die Wahrheit sagen. In dem Punkt könne und wolle er sich auch nicht ändern. Ganz im Gegenteil: "Ich werde mich weiter optimieren und noch ehrlicher sein und mehr Sprüche [klopfen]".